Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个2分钟的工作场所安全视频，专为新员工设计，重点介绍常见的危险和预防策略。视觉和音频风格应清晰、友好且具有教育性，使用HeyGen的AI虚拟人呈现真实场景，以有效解释最佳实践。此内容将显著提升组织内的安全意识视频。
制作一个简洁的1分钟视频，面向人力资源部门和管理层，展示如何利用AI驱动的故事讲述简化事故报告视频制作，以实现高效的事故记录。视觉美学应干净专业，结合各种数据可视化和清晰简洁的叙述，支持HeyGen的丰富媒体库/素材支持来说明关键点。
设计一个专为法律专业人士制作的1.5分钟视频，展示复杂事件的事件顺序以支持法律论点。风格应为事实性和权威性，利用精确的动画元素和清晰的字幕/说明来呈现关键细节。此制作将帮助法律团队有效重建事故现场以用于法庭展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何成为有效的事故报告视频制作工具？
HeyGen通过AI虚拟人和从脚本到视频的功能，帮助您高效创建专业的事故报告视频。其直观的平台简化了事故记录，帮助您清晰简洁地传达信息。
HeyGen提供哪些技术功能来创建详细的事故调查视频？
HeyGen提供强大的技术功能，如AI虚拟人和语音生成，以精确重建事故现场。您还可以利用其媒体库/素材支持来增强事故记录，确保全面和有影响力的视觉效果。
HeyGen能否快速制作引人入胜的工作场所安全视频？
是的，HeyGen是一个出色的AI视频制作工具，可以快速制作引人入胜的工作场所安全视频。通过多种视频模板和从脚本到视频的功能，您可以在不进行大量编辑的情况下创建引人注目的安全意识内容。
HeyGen是否支持安全和事故视频的自定义品牌？
当然，HeyGen允许您使用自己的标志和颜色进行自定义品牌，确保所有安全意识视频和事故记录保持专业和一致的外观。您还可以利用其视频编辑器来优化内容，并以各种纵横比导出。