需要一个30秒的动态宣传视频，专为小企业主设计，旨在突出新产品或服务的发布。视觉风格应充满活力和现代感，使用鲜艳的色彩和快速剪辑，而音频则采用欢快的现代曲目，配以清晰、充满热情的旁白。利用HeyGen的丰富模板和场景来快速启动创作，确保视频高度可定制，以反映独特的品牌身份。

生成视频