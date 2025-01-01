无障碍培训生成器：快速构建无障碍学习
快速生成引人入胜的、符合WCAG标准的网页无障碍培训。使用HeyGen的AI虚拟形象，让您的无障碍设计课程生动呈现给所有学习者。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段90秒的教学视频，针对开发人员和UX设计师，利用HeyGen的从脚本到视频功能，采用现代、演示为主的视觉风格和欢快的音频，说明数字无障碍的重要性以及辅助技术，特别是屏幕阅读器，如何与网页内容互动。
为网站管理员和合规官制作一段2分钟的解释视频，充分利用HeyGen的字幕功能，采用详细的教程式视觉呈现和冷静权威的旁白，全面解释WCAG 2.1 AA级别的关键指南和可访问设计原则的实施，包括无障碍检查器的实用性。
生成一段45秒的实用指南，面向内容营销人员和网页编辑，利用HeyGen的语音生成功能，采用引人入胜、例子丰富的视觉风格和友好的语气，展示图像无障碍生成器的功能，并强调描述性替代文本对于创建真正无障碍内容的重要性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为无障碍培训生成器？
HeyGen通过将脚本转化为引人入胜的视频课程，配以AI虚拟形象和语音解说，帮助组织轻松创建无障碍培训内容。这一简化流程有助于教育团队了解WCAG标准和数字无障碍最佳实践。
HeyGen是否支持创建符合WCAG 2.1 AA级别的无障碍多媒体视频？
是的，HeyGen通过自动生成所有内容的精确字幕，支持无障碍多媒体视频的制作，这对于辅助技术和残障人士至关重要。用户还可以在脚本中整合详细描述和替代文本，以增强网页无障碍性。
HeyGen在提升整体数字无障碍性方面扮演什么角色？
HeyGen作为一个强大的工具，通过快速制作多样化的视频内容，从学习路径材料到信息公告，来提升数字无障碍性。其文本到视频和品牌控制等功能帮助组织在沟通中保持一致的无障碍设计。
HeyGen能否帮助我的团队更高效地创建无障碍内容？
当然可以，HeyGen通过其直观的平台和AI功能显著简化了创建无障碍内容的过程。通过将脚本转化为视频并提供自动字幕，它简化了制作适合更广泛受众的网页无障碍视频的过程。