加速器宣传视频制作工具：快速创建惊艳视频

利用AI文本转视频和丰富的模板库，将创意转化为强大的营销视频。

制作一个引人注目的30秒宣传视频，专为小企业主和市场经理设计，展示他们如何轻松制作高影响力的营销视频。视觉风格应现代简洁，采用快速剪辑和生动的动画，并配以欢快、鼓舞人心的背景音乐。突出HeyGen丰富的“模板和场景”，展示无需高级编辑技能即可快速创建内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个动态的45秒产品发布视频，针对科技初创公司和产品营销人员，强调AI带来的速度和创新。视觉美学应时尚且富有未来感，结合流畅的过渡和复杂的图形，并配以自信且权威的语音生成。展示HeyGen先进的“语音生成”功能如何通过专业旁白为产品视频赋予生命。
示例提示词2
制作一个吸引人的60秒社交媒体广告视频，面向社交媒体内容创作者和电商企业，通过独特的故事讲述来吸引注意力。采用鲜艳、现代的视觉风格，配以大胆的色彩和动态文本动画，并搭配充满活力的流行音乐。展示HeyGen的“AI化身”如何个性化内容并在各个平台上推动参与，打造真正独特的宣传视频。
示例提示词3
制作一个信息丰富的30秒解释视频，面向全球市场营销人员和教育内容创作者，简化复杂的想法以吸引更广泛的受众。视觉呈现应清晰易懂，使用简单的图形和屏幕文本，并配以平静的指导性背景音乐。强调HeyGen无缝的“字幕/说明”功能，确保信息与多元化的国际观众产生共鸣，扩大任何视频的影响范围。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

加速器宣传视频制作工具的工作原理

使用我们的AI加速器快速制作高质量的宣传视频，从概念到交付，简化您的内容创作。

1
Step 1
使用AI创建您的视频
通过简单输入文本提示生成初始宣传视频，利用我们的AI宣传视频制作工具将您的脚本转化为动态场景。
2
Step 2
使用专业素材进行自定义
通过从丰富的媒体库中选择库存照片和视频，或使用拖放编辑器上传您自己的素材，增强您的视频。
3
Step 3
完善并品牌化您的内容
应用品牌控制，如标志和自定义颜色，并添加语音或字幕，使您的宣传视频完美契合品牌信息。
4
Step 4
导出至任何平台
使用纵横比调整优化您的视频，以适应各种社交媒体平台和营销活动，然后导出最终的高质量营销视频。

使用案例

突出客户成功案例

制作引人注目的AI驱动客户成功故事视频，以建立信任并推动转化。

常见问题

HeyGen如何提升我的宣传视频制作？

HeyGen是一个先进的AI宣传视频制作工具，让您轻松创建高质量的宣传视频。利用我们的文本转视频功能和AI化身，轻松将您的脚本转化为引人入胜的营销视频，加快创作过程并提升创意。

HeyGen为多样化的营销视频提供了哪些创意选项？

HeyGen提供了丰富的专业设计模板和场景，助您创建多样化的营销视频，从产品视频和解释视频到社交媒体视频广告。您还可以应用品牌控制，整合库存照片和视频，并调整尺寸以适应Facebook广告、Instagram故事和YouTube广告等平台。

我可以在HeyGen中自定义宣传视频的语音和视觉效果吗？

当然可以。HeyGen的语音生成确保您的宣传视频拥有自然的旁白，您还可以加入动画文本和各种音乐及效果。我们丰富的媒体库支持创意视觉效果，让您可以定制宣传内容的每一个方面。

HeyGen的AI视频制作工具是否简化了营销宣传的制作？

是的，HeyGen直观的AI视频制作工具简化了整个营销宣传的工作流程，让您可以从文本提示中生成创意想法。我们的AI功能简化了制作引人注目的宣传内容的过程，大大减少了传统所需的时间和精力。