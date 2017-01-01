加速器演示生成器：提升项目交付

加速创建自定义模板演示并自动化Power Platform的构建和发布定义，利用脚本生成的视频。

制作一个90秒的视频，展示Azure DevOps Demo Generator的高效性。这个专业且信息丰富的视频将由一个自信的AI化身讲解流程，目标受众为DevOps工程师和项目经理，展示如何通过现成的模板和预配置的源代码简化Azure DevOps中的项目设置。视觉风格应清晰明快，突出关键UI元素和快速部署。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个2分钟的教学视频，解决Power Platform ALM中的常见痛点，利用ALM Accelerator for Power Platform。这个动态的视觉演示通过脚本生成的视频增强准确性，目标受众为Power Platform开发人员和管理员。视频应清晰展示如何管理部署请求并利用Git源代码控制进行强大的应用生命周期管理，配以冷静而精确的旁白，引导用户完成复杂步骤。
示例提示词2
开发一个60秒的现代且权威的视频，突出Data Governance Demo Generator的影响力。该视频针对数据架构师和合规官员，视觉上应传达使用预构建的技术价值资产演示复杂数据治理解决方案的简便性。精致的旁白生成应让观众对自动化工具的可靠性和精确性在创建有影响力的演示中充满信心，保持精致和专业的视觉美感。
示例提示词3
设计一个充满活力的45秒视频，解释特定加速器工具的核心功能。这个以解决方案为中心的视频配有字幕/说明文字以提高可访问性，目标受众为软件开发负责人和技术负责人，他们需要快速掌握如何高效创建和管理构建和发布定义。视觉叙述应节奏明快，展示快速设置过程，并配以热情、清晰的声音强调实际利益，可能参考动手实验以加深参与。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

加速器演示生成器的工作原理

通过自动设置源代码和配置，高效地为Azure DevOps和Power Platform提供全面的演示环境。

1
Step 1
选择您的模板
首先从各种预配置的模板中进行选择，例如Power Platform的ALM Accelerator或数据治理的模板。这些模板确保您的演示环境快速设置好必要的组件。
2
Step 2
配置环境设置
通过定义特定参数来定制您的演示环境，例如Azure DevOps组织、Git源代码控制库和部署请求的目标环境。此设置确保您的演示与您的特定用例保持一致。
3
Step 3
生成和配置
触发生成过程以自动配置所有必要资源，包括源代码、构建和发布定义以及所需的自动化工具。生成器处理复杂的基础设施设置，为您的动手实验做好准备。
4
Step 4
探索和演示
一旦配置完成，访问您已准备好的演示环境。探索预配置的项目、工作项和管道，利用这个功能齐全的设置来进行有影响力的加速器工具能力演示。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和剪辑

.

快速制作简短、易于分享的加速器演示视频剪辑，以扩大影响力并激发兴趣。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建像Azure DevOps Demo Generator这样的工具的技术演示？

HeyGen允许您快速生成专业的文本转视频演示，适用于包括ALM Accelerator演示或Azure DevOps Demo Generator在内的技术产品。通过利用AI化身和旁白生成，HeyGen使解释复杂过程更具吸引力。

我可以在HeyGen中为特定技术价值资产定制视频内容吗？

可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将您的标志和特定颜色融入展示技术价值资产或自定义模板的视频中。这确保了您的视频内容，无论是针对Power Platform还是Azure DevOps解决方案，都能保持一致的品牌形象。

HeyGen是否有助于为复杂的ALM主题（如Power Platform部署）创建引人入胜的内容？

HeyGen使您能够将详细的脚本转化为视觉上吸引人的视频解释，适用于复杂的技术主题，如Power Platform的ALM Accelerator、Azure DevOps Pipelines和Git源代码控制。利用字幕/说明文字等功能来增强这些关键部署请求的理解和可访问性。

HeyGen提供哪些选项来导出解释构建和发布定义的视频？

HeyGen支持各种纵横比调整和导出选项，使您可以轻松准备视频以在不同平台上分享有关源代码、构建和发布定义或自动化工具的见解。这些视频可以在动手实验中有效使用，以清晰地传达技术过程。