学术教学视频生成器，打造引人入胜的课程
使用AI化身轻松将复杂主题转化为专业的教育视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为高中教师开发一个45秒的教育视频，通过动态动画场景简化复杂的物理概念。这个AI生成的视频应使用鲜艳的色彩和欢快的背景音乐，叙述通过HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的功能无缝制作，轻松解释困难的主题。
为大学教师制作一个30秒的用户指南，介绍一款新的数字研究工具，采用简洁、极简的视觉设计。视频应包含精确的字幕/说明，突出关键功能，配以冷静而权威的AI语音，充分利用HeyGen的字幕/说明和媒体库/素材支持，提供清晰简明的视频文档。
设计一个60秒的宣传片，面向在线课程创作者，展示如何轻松制作高质量的学术教学视频。视觉风格应激励人心且节奏明快，包含多样的素材镜头和引人入胜的旁白，巧妙运用HeyGen的从脚本到视频和纵横比调整与导出功能，有效覆盖广泛受众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化教育内容的视频创作？
HeyGen使用户能够快速制作高质量的AI生成视频内容，是一个出色的AI教育视频制作工具。其直观的平台即使对于没有视频编辑经验的人来说，也能高效地进行视频创作。
HeyGen能否制作引人入胜的动画教育视频？
当然可以。HeyGen是一个强大的动画教育视频生成器，能够让用户将复杂的主题转化为视觉上吸引人且易于理解的内容。通过AI化身和从文本到视频的功能，制作有影响力的指南和用户指南变得无比顺畅。
哪些功能使HeyGen成为有效的文本到视频生成器？
HeyGen作为文本到视频生成器表现出色，提供先进的AI语音生成功能，实现自然的旁白和自动字幕。这使得脚本能够快速转化为专业的AI生成视频，提高了可访问性和参与度。
HeyGen是否支持视频文档的专业品牌化？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和颜色，确保所有视频文档与您的组织形象一致。这种对专业输出的承诺使HeyGen成为打造精美教育视频内容的理想生成AI平台。