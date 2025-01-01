关于我们视频生成器：创建引人入胜的公司故事

轻松生成引人入胜的关于我们视频。我们的AI化身以逼真的人性化方式传达您公司的独特故事，提高参与度。

示例提示词1
制作一个90秒的吸引人视频，面向市场营销专业人士，展示HeyGen在快速视频创作中讲述引人入胜的公司故事的强大功能。采用充满活力和动感的视觉风格，配以振奋人心的背景音乐。强调选择专业模板和场景的简便性，并利用先进的配音生成功能，打造有影响力的品牌叙述，无需繁琐的编辑。
示例提示词2
开发一个详细的2分钟教学视频，针对产品经理和技术培训师，解释如何创建精确的产品说明视频。视觉美学应简洁且信息丰富，配合同步的屏幕文本和精确清晰的AI配音。重点介绍如何从全面的脚本直接生成视频，使用文本转视频功能，确保所有技术术语准确呈现，并自动生成字幕以提高清晰度。
示例提示词3
设计一个快节奏的45秒宣传视频，面向社交媒体经理和内容创作者，突出HeyGen如何简化多平台分发的视频创作。采用视觉适应性强的风格，展示快速转换和活泼的配乐。展示适用于不同社交渠道的纵横比调整和导出功能，以及广泛的媒体库/素材支持，提供高质量的视觉效果以增强任何信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

关于我们视频生成器的工作原理

快速生成引人入胜的公司故事视频，从脚本到惊艳视觉，反映您品牌的独特身份。

1
Step 1
创建您的脚本
首先概述您公司的故事或关键信息。我们的AI视频生成器无缝地将您的文本脚本转化为动态视频内容，为您节省时间和精力。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样化的AI化身中选择，或探索我们广泛的媒体库以获取引人入胜的素材和图像。这确保您的视频具有专业且吸引人的外观。
3
Step 3
应用品牌和增强功能
使用品牌控制自定义您的视频，添加您的标志和品牌颜色以保持一致性。通过同步音频和动画进一步增强您的信息。
4
Step 4
导出并分享
满意后，轻松导出您的高分辨率MP4文件，适用于不同平台的各种纵横比。您的专业“关于我们”视频现在已准备好提升您公司的形象。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

用品牌愿景激励观众

制作鼓舞人心的视频，有效传达您公司的使命和愿景，促进更深层次的观众联系。

常见问题

HeyGen如何简化用户的视频创作过程？

HeyGen通过其先进的AI视频生成器简化了整个视频创作过程，将简单的脚本无缝转换为引人入胜的视频内容，并配有专业的配音生成。

HeyGen在视频制作中提供了哪些先进的AI化身功能？

HeyGen提供多样化的逼真AI化身，包括复杂的说话头像，可以与AI语音生成器完美同步，以引人入胜、自然的音频传达您的信息。

HeyGen能否确保我的视频保持一致的品牌形象和质量？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，可以整合您的特定标志和品牌颜色。您还可以利用我们广泛的媒体库、预制模板和纵横比调整与导出功能，确保每个高分辨率MP4文件完美契合您的品牌美学。

HeyGen内有哪些全面的编辑工具可用于增强视频内容？

HeyGen提供强大的视频编辑工具，允许您添加动态字幕和增强视觉效果的各种动画。我们的创意引擎帮助打造电影级视觉效果，确保为您的观众呈现一个精致且引人入胜的最终产品。