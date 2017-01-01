掌握生成式AI的术语和定义

揭开复杂的生成式AI概念，如大型语言模型，轻松使用HeyGen从脚本创建令人惊叹的文本到视频。

制作一段引人入胜的1分钟视频，解释“生成式AI”的基本概念以及“大型语言模型”如何改变各个行业。该视频针对科技爱好者和AI初学者，视觉风格应简洁专业，旁白清晰流畅。利用HeyGen的AI虚拟形象以吸引人的方式呈现信息，确保交付效果精良。

示例提示词1
开发一段2分钟的教育视频，面向AI学生和数据科学家，深入探讨“神经网络”的复杂工作原理以及“训练数据”在其发展中的关键作用。视频应采用详细的分析视觉方法，并配以权威的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，精确地将复杂的解释与视觉示例对齐。
示例提示词2
为创意专业人士和数字艺术家制作一段90秒的实用指南，展示“提示工程”的强大功能及其在“文本到图像模型”中的应用。该视频应具有生动、富有想象力的视觉风格，并配以欢快的背景音乐和热情的声音。使用HeyGen的语音生成功能有效地表达创意技巧和提示示例。
示例提示词3
设计一段1.5分钟的信息视频，面向研究人员和高级开发人员，展示“生成对抗网络（GAN）”的创新架构及其作为“AI工具”之一的应用。视觉和音频风格应前卫且富有未来感，强调动态视觉效果和自信、权威的语气。通过包含HeyGen的字幕/说明来增强对关键技术术语和概念的理解。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何理解AI生成器术语

通过熟悉推动前沿内容创作和创新的基本术语和定义，释放生成式AI的力量。

1
Step 1
选择核心AI概念
首先了解诸如“人工智能”（AI）本身等基本术语。HeyGen利用各种AI组件，如“AI虚拟形象”，将您的脚本生动呈现。
2
Step 2
选择生成式AI方法
深入了解“生成式AI”，它推动新内容的创作。HeyGen的“从脚本到视频”功能就是一个典型例子，将您的文字转化为动态的视觉叙事。
3
Step 3
增加对模型类型的了解
熟悉诸如“大型语言模型”（LLMs）等特定模型，这些模型对于“语音生成”等任务至关重要。这些模型经过大量数据集的训练，以生成类似人类的语音。
4
Step 4
应用提示工程原则
掌握“提示工程”，即设计有效输入以指导AI输出的艺术。这项技能帮助您最大化使用HeyGen等工具的效果，从“字幕/说明”的准确性到视频风格都受到影响。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清高级AI术语

将复杂的AI术语和定义翻译成易于理解的视频内容，增强所有人的学习和理解。

常见问题

HeyGen如何利用生成式AI进行视频创作？

HeyGen利用先进的“生成式AI”和“大型语言模型”将脚本转化为引人入胜的视频，具有逼真的“AI虚拟形象”和动态的“语音生成”。这种创新的“文本到视频模型”简化了内容制作。

我可以定制HeyGen创建的视频以匹配我的品牌吗？

当然可以，HeyGen提供全面的“品牌控制”，让您轻松整合您的标志和品牌色彩。您还可以从各种“模板和场景”中进行选择，以确保您的视频完美契合您的品牌形象。

使用HeyGen的AI创建视频的过程是什么？

使用HeyGen，您只需输入脚本，我们的“AI工具”就会生成一个完整的视频，配有“AI虚拟形象”和自然的“语音生成”。您还可以通过添加自动“字幕/说明”来进一步增强您的内容，以扩大可访问性。

HeyGen是否支持不同的视频格式和媒体集成？

是的，HeyGen提供灵活的“纵横比调整和导出”以适应各种平台和设备。用户还可以通过“媒体库/库存支持”整合自己的素材，创造丰富的“多模态AI”体验。