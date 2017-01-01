掌握生成式AI的术语和定义
揭开复杂的生成式AI概念，如大型语言模型，轻松使用HeyGen从脚本创建令人惊叹的文本到视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段2分钟的教育视频，面向AI学生和数据科学家，深入探讨“神经网络”的复杂工作原理以及“训练数据”在其发展中的关键作用。视频应采用详细的分析视觉方法，并配以权威的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，精确地将复杂的解释与视觉示例对齐。
为创意专业人士和数字艺术家制作一段90秒的实用指南，展示“提示工程”的强大功能及其在“文本到图像模型”中的应用。该视频应具有生动、富有想象力的视觉风格，并配以欢快的背景音乐和热情的声音。使用HeyGen的语音生成功能有效地表达创意技巧和提示示例。
设计一段1.5分钟的信息视频，面向研究人员和高级开发人员，展示“生成对抗网络（GAN）”的创新架构及其作为“AI工具”之一的应用。视觉和音频风格应前卫且富有未来感，强调动态视觉效果和自信、权威的语气。通过包含HeyGen的字幕/说明来增强对关键技术术语和概念的理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用生成式AI进行视频创作？
HeyGen利用先进的“生成式AI”和“大型语言模型”将脚本转化为引人入胜的视频，具有逼真的“AI虚拟形象”和动态的“语音生成”。这种创新的“文本到视频模型”简化了内容制作。
我可以定制HeyGen创建的视频以匹配我的品牌吗？
当然可以，HeyGen提供全面的“品牌控制”，让您轻松整合您的标志和品牌色彩。您还可以从各种“模板和场景”中进行选择，以确保您的视频完美契合您的品牌形象。
使用HeyGen的AI创建视频的过程是什么？
使用HeyGen，您只需输入脚本，我们的“AI工具”就会生成一个完整的视频，配有“AI虚拟形象”和自然的“语音生成”。您还可以通过添加自动“字幕/说明”来进一步增强您的内容，以扩大可访问性。
HeyGen是否支持不同的视频格式和媒体集成？
是的，HeyGen提供灵活的“纵横比调整和导出”以适应各种平台和设备。用户还可以通过“媒体库/库存支持”整合自己的素材，创造丰富的“多模态AI”体验。