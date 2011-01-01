3D视频制作工具：轻松创建令人惊叹的3D AI视频
通过AI功能生成引人入胜的3D动画视频。我们的3D视频制作工具让您可以使用从脚本到视频的功能创建自定义内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对营销专业人士的45秒宣传视频，展示“3D视频模板”在快速启动活动中的强大功能。视觉风格应为生动且引人入胜的3D，动态文本动画突出新产品的关键特性。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成多种版本进行A/B测试，展示高效的内容创作。
为教育工作者或内容创作者制作一个30秒的教育片段，展示如何“创建3D视频”课程。视觉风格应为有趣且教育性的3D，使用动画角色解释复杂概念。利用HeyGen的模板和场景快速构建互动背景，并添加信息丰富的字幕/说明文字，以增强多样化学习者的可访问性，确保清晰简洁的呈现。
构想一个面向有抱负的YouTuber和影响者的未来感90秒产品展示，突出一个创新的小工具，使用“3D AI视频生成器”。视觉风格应为动态且前沿的3D，结合流畅的运动图形和高级文本动画以吸引观众注意力，配以欢快的音轨。整合HeyGen的媒体库/素材支持以丰富视觉效果，并无缝导出多种纵横比的视频以便多平台分发，使“内容创作”过程变得轻松。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI角色简化视频内容的创作？
HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象，将文本转化为引人入胜的语音和视觉效果，帮助用户轻松生成专业视频内容。这简化了各种项目的内容创作过程。
HeyGen能否有效地帮助制作引人入胜的解说视频？
当然可以。HeyGen提供多种模板和场景，以及强大的AI功能，如从文本到视频和语音生成，使创建有影响力的解说视频变得简单。用户还可以添加字幕以增强可访问性。
HeyGen提供哪些定制选项来增强视频叙述？
HeyGen为您的视频叙述提供广泛的定制选项，包括品牌控制、媒体库集成和从文本到视频的动态文本动画功能。您还可以调整纵横比以适应各种平台，确保最佳的视频导出质量。
使用HeyGen的AI功能，我可以多快生成专业视频？
HeyGen通过将脚本直接转换为具有逼真AI虚拟形象和高质量语音的影片，大大加快了视频制作速度。这种高效的从文本到视频过程显著减少了任何项目的制作时间。