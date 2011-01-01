3D广告视频制作工具：使用AI创建病毒式视频广告
通过强大的文本转视频功能，瞬间将您的脚本转化为令人惊叹的3D视频广告。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个引人注目的45秒视频广告，面向绩效营销人员和创意团队，展示HeyGen作为AI视频制作工具的强大功能，以创建有影响力的视频广告。视觉风格应专业多样，包含一个AI化身解释不同的广告创意概念，其脚本通过HeyGen的文本转视频功能实现。音频应清晰有说服力，突出AI驱动内容的高效性。
设计一个吸引人的60秒视频，面向社交媒体经理和内容创作者，展示HeyGen如何简化成为多功能视频广告制作者的过程，通过生成适合各种社交媒体平台的多样化广告创意。视觉风格应动态且视觉丰富，结合HeyGen的媒体库/素材支持中的元素，以及现代化的配乐。强调使用纵横比调整和导出功能轻松适应不同平台的内容。
制作一个信息丰富的30秒视频，面向小企业主和营销专业人士，展示HeyGen的直观界面如何促进专业商业视频的创建，配有引人入胜的动画。视觉美学应简洁易接近，展示简单而有效的动画元素。确保通过HeyGen自动生成的字幕/说明文字进行清晰沟通，伴随愉悦、轻快的背景音乐，使复杂概念易于理解。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的视频广告创意？
HeyGen作为一个强大的AI视频制作工具，能够轻松将您的脚本转化为引人注目的视频广告创意。利用逼真的AI化身和文本转视频功能，快速为您的活动制作引人入胜的内容。
HeyGen提供哪些工具用于快速视频广告制作？
HeyGen提供直观的拖放编辑器和庞大的视频模板库，以加快您的广告制作过程。您可以轻松整合动画，并利用广泛的媒体库支持，高效地制作高质量的视频广告。
HeyGen是否支持在社交媒体上发布多样化的视频广告？
是的，HeyGen旨在帮助您创建适合各种社交媒体平台的有影响力的视频广告。通过纵横比调整和全面的品牌控制等功能，您可以确保您的商业视频在各处看起来都很专业。
绩效营销人员可以利用HeyGen进行广告活动吗？
当然可以，绩效营销人员和创意团队可以使用HeyGen有效地扩大视频广告制作。HeyGen支持多用户协作，非常适合创建一系列广告创意，包括动态UGC视频广告，以优化活动表现。