エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
この60秒のビデオでは、コンテンツクリエーター志望者がZoom Clipsを効果的に使用する方法を学びます。ナレーションでは、HeyGenのメディアライブラリとの完璧な統合を示し、ユーザーがZoomでのビデオ編集プロジェクトを向上させるための幅広いアーカイブ素材にアクセスできるようになります。ビジュアルスタイルはダイナミックでカラフルで、創造的な観客を対象にしており、エネルギッシュなリズムに合わせた活気のある音楽が流れます。
ビジネスプロフェッショナル向けに、この90秒のチュートリアルではZoomでのビデオ管理の技術的な側面について深く掘り下げます。このビデオでは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、高品質な結果を得るための録画設定の最適化方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練されたモダンなもので、落ち着いた権威のあるナレーションが視聴者を一歩一歩導きます。
Zoomの画面共有機能を効率的に使用する方法についての学生向け30秒クイックガイドです。このビデオは、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから簡単に使えることを強調し、学生がすぐに必要なことを理解できるようにします。ビジュアルスタイルは若々しく活気に満ち、視聴者が関与しやる気を保つためにエネルギッシュな音楽が流れます。
機材不要。カットなし。ただあなたのビデオAIエージェントが活動するだけ
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、人工知能を活用してビデオ編集と管理を向上させ、コンテンツ作成を容易にすることで、クリエイターが魅力的なZoomチュートリアルビデオを簡単に作成できるように力を与えています。
数分で魅力的なソーシャルネットワーク用のビデオやクリップを生成します.
Quickly transform Zoom screen recordings into captivating social media clips to boost engagement and reach.
AIを活用して教育における参加と維持を促進する.
Enhance Zoom tutorial videos with AI-driven features to improve viewer retention and learning outcomes.
よくある質問
HeyGenが私のZoomクリップをどのように改善できるのか？
HeyGenはAIアバターやテキストからビデオへの機能を提供し、Zoomクリップを魅力的なコンテンツに創造的に変換することができます。メディアライブラリとブランドコントロールを使用して、あなたのビデオが際立つようにしてください。
HeyGenがZoomのビデオ編集に提供する機能は何ですか？
HeyGenは、オフボイス生成、字幕、アスペクト比のリサイズなどの機能を備えた堅牢なビデオエディターを提供し、Zoomビデオの編集をスムーズかつプロフェッショナルに行うことができます。
HeyGenはZoomのビデオチュートリアル作成を手伝ってくれますか？
はい、HeyGenはテンプレートやシーンを使用して説得力のあるZoomビデオチュートリアルを作成するのを助け、あなたのメッセージをはっきりと伝えるためのボイスオーバー生成も行います。
Zoomの画面録画を向上させるためにHeyGenを選ぶ理由は何ですか？
HeyGenは、ブランドコントロールと豊富なクリップライブラリを提供することでZoomのスクリーンレコーディングを向上させ、あなたのコンテンツが情報的かつ視覚的に魅力的であることを保証します。