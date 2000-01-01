小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象に、HeyGenの革新的な「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を使って、書かれたコンテンツを魅力的なビデオに変換する方法を示す、1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、ダイナミックなテキストオーバーレイと控えめなアニメーションを特徴とし、プロフェッショナルでアップビートなナレーションを伴い、HeyGenをAI YouTubeビデオエディターとして使用することで、強力なマーケティングコンテンツを迅速に生成する方法を紹介します。

ビデオを生成