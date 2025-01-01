YouTubeショートビデオメーカー: バイラルショーツを素早く作成

ダイナミックなテンプレートとシーンを備えた直感的なYouTubeショートビデオメーカーで、プロフェッショナルな短編動画を簡単に作成しましょう。

216/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
45秒のハイエナジーなショートビデオを想像してみてください。これは、YouTubeショートビデオメーカーを通じて魅力的なコンテンツを作成するためのクリエイティブなトリックを明かす、将来のインフルエンサー向けにカスタマイズされています。視覚と音声のスタイルは活気に満ち、テンポが速く、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを最大限に活用してデザインを効率化し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換を通じて、書かれたスクリプトを自動的にビデオセグメントに変換します。
サンプルプロンプト2
忙しい起業家に最適な30秒の短いビデオは、AIビデオエディターを使用して洗練されたマーケティング資料を簡単に作成する方法を効果的に示すことができます。この作品は、現代的で企業的な美学を醸し出し、リアルなHeyGen AIアバターが重要なポイントを伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートで最適なプラットフォームプレゼンテーションを保証します。
サンプルプロンプト3
教育者やニッチなコンテンツクリエイター向けに、AI YouTube Shorts Generatorの力を活用して、YouTube Shortsのために複雑なテーマを簡単に説明する2分間の解説ビデオです。視覚的な物語は教育的でありながら魅力的で、HeyGenの包括的なメディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルでコンテンツを豊かにし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換が一貫した権威ある音声配信を保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

YouTubeショートビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオメーカーでコンテンツを魅力的なYouTube Shortsに変換し、迅速な作成と最大のインパクトを実現します。

1
Step 1
ショートを作成
AI YouTube Shorts Generatorを使用して、アイデアや既存のコンテンツをすばやく魅力的な短編動画に変換します。
2
Step 2
ビジュアルでカスタマイズ
アニメーションキャプションを簡単に追加して、ビデオの魅力を高め、メッセージが際立ち、視聴者を引き付けるようにします。
3
Step 3
オーディオを洗練
短編動画のためにプロフェッショナルなナレーションを生成し、視聴者に明確なナレーションと洗練された音響体験を提供します。
4
Step 4
YouTubeに公開
完成した短編動画をYouTubeに直接シームレスに公開し、世界中にコンテンツを簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスの短編コンテンツを作成

.

AIを活用して高パフォーマンスの短編動画コンテンツを迅速に作成し、チャンネルのインパクトを最大化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてYouTube Shortsの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AI YouTube Shorts GeneratorとAIビデオエディターを活用することで、スクリプトやテキストプロンプトから簡単に魅力的な短編動画コンテンツを作成できるようにし、YouTubeショートビデオメーカーのプロセスを簡素化します。

HeyGenは短編動画に自動で字幕やナレーションを追加できますか？

はい、HeyGenは強力な音声生成を提供し、AI字幕ジェネレーターを使用して短編動画コンテンツにアニメーションキャプションや字幕を自動的に追加し、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenで生成されたショーツのブランディングにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、独自のブランドテンプレートを適用し、ロゴを組み込み、短編動画内でさまざまなAIビジュアルを利用して、一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに対応した異なるアスペクト比をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズをサポートしており、YouTube Shorts、TikTok、Instagram Reelsに理想的な9:16のアスペクト比を含め、YouTubeに直接公開したり、他のソーシャルメディアで使用するためにダウンロードしたりすることが簡単です。