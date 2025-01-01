YouTubeエンドスクリーンメーカー: 魅力的なエンドスクリーンをデザイン

AIを使用してプロフェッショナルなYouTubeエンドスクリーンを生成し、チャンネルの成長をこれまで以上に簡単にします。

YouTubeクリエイターが魅力的なエンドスクリーンを簡単にデザインできる30秒のダイナミックなビデオを作成してください。このエネルギッシュな作品では、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」機能を紹介し、ユーザーがプロフェッショナルな「YouTubeエンドスクリーンメーカー」でチャンネルをすばやくブランディングできることを示します。視覚効果には、視聴者の注意を引き、購読を促すアップビートなロイヤリティフリー音楽を添えてください。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスがビデオコンテンツを洗練された仕上げで強化することを目指した45秒の洗練されたビデオを作成してください。「AIエンドスクリーンメーカー」の力を示し、「ロゴを追加」して記憶に残るカスタムクロージングを作成する方法を簡単に説明します。視覚スタイルはシネマティックで洗練されており、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能によって生成された自然で人間らしいボイスオーバーが、プロフェッショナルな結果を得るための簡単なステップを説明します。
サンプルプロンプト2
エージェンシーやフリーランサー向けに、クライアントのための迅速なカスタマイズとエクスポートの柔軟性を強調する革新的な60秒のビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を強調し、ユニークな「エンドスクリーンテンプレート」を作成し、カスタム「モーショングラフィックス」を統合する方法を示します。さまざまなクライアントのニーズに応えるためのシームレスな「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を実演し、プラットフォームの効率性を強化します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルマーケター向けに、コンテンツの最後で視聴者のインタラクションを最大化することに焦点を当てた20秒の魅力的なビデオをデザインしてください。この短く遊び心のあるアニメーションは、HeyGenのツールを使用してインタラクティブな「ソーシャルアイコン」と明確な「字幕/キャプション」を統合する方法を示し、標準的な「クロージングビデオ」を強力なエンゲージメントドライバーに変えます。全体のトーンは活気に満ち、視覚的に目立ち、簡単にフォローできる行動喚起を確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

YouTubeエンドスクリーンメーカーの使い方

直感的なAIプラットフォームを使用して、数分で魅力的でプロフェッショナルなYouTubeエンドスクリーンを作成し、エンゲージメントとブランドの記憶を簡単に向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選択
専門的に作成された多様なエンドスクリーンテンプレートライブラリから、あなたのYouTubeチャンネルに最適なスタイルを選びます。
2
Step 2
デザインをカスタマイズ
選んだテンプレートを簡単にカスタマイズし、ロゴ、テキスト、その他の視覚要素を追加します。
3
Step 3
AIでコンテンツを生成
AIを活用してエンドスクリーンコンテンツとダイナミックなビジュアルを生成し、魅力的なテキスト読み上げボイスオーバーやロイヤリティフリー音楽でメッセージを強化します。
4
Step 4
作品をエクスポート
完成したエンドスクリーンをHD、4K、またはApple ProResなどの高品質フォーマットでエクスポートし、プロフェッショナルな結果を保証します。

よくある質問

HeyGenのAI機能はどのようにして私のYouTubeエンドスクリーンを強化できますか？

HeyGenのAIエンドスクリーンメーカーは、先進的なAIを活用して魅力的なYouTubeエンドスクリーンを作成するのに役立ちます。アニメーションテンプレート内でAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用し、注目を集めるダイナミックなクロージングビデオを制作できます。

HeyGenは編集スキルがないクリエイター向けに使いやすいエンドスクリーンテンプレートを提供していますか？

もちろんです！HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたエンドスクリーンテンプレートの幅広い選択肢と、簡単なドラッグ＆ドロップエディターを提供しています。これにより、事前の編集スキルがなくても、魅力的なYouTubeエンドスクリーンとクロージングビデオを簡単に作成できます。

HeyGenを使用して、私のブランドに完全に一致するYouTubeエンドスクリーンをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、YouTubeエンドスクリーンがチャンネルのアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴを簡単に追加し、特定のブランドカラーを実装し、メディアライブラリからロゴアニメーションを利用して最終ビデオをカスタマイズできます。

HeyGenは視聴者にとってエンドスクリーンをより魅力的にするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、エンゲージメントを高めるために設計された機能を備えており、人間らしいボイスオーバーや豊富なロイヤリティフリー音楽ライブラリを提供しています。また、視聴者のインタラクションを促し、購読者を増やすために、ソーシャルアイコンや「いいねと購読」アニメーションを簡単に追加できます。