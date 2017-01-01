YouTube教育ビデオジェネレーター: 魅力的なレッスンを迅速に作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、シンプルなテキストプロンプトから魅力的なオンライン教育ビデオを生成し、より速くオーディエンスを教育します。

学生や生涯学習者向けに、量子もつれの基本を解説する60秒の教育ビデオを作成してください。視覚スタイルは、明確なアニメーションと魅力的な画面上のテキストを組み合わせ、熱意に満ちたわかりやすいAIのナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれた説明を動的なビジュアルに変換し、複雑な物理学を効果的な教育ビデオメーカーとしてアクセスしやすくしてください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいプロフェッショナルを対象にした45秒のオンライン教育ビデオを制作し、リモートワークのための迅速な生産性向上のハックを示してください。このビデオは、現代的でクリーンな美学を持ち、関連するストック写真とビデオを特徴とし、アップビートな音楽と簡潔なAIアバターのプレゼンテーションで補完されるべきです。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用することで、魅力的なビジュアルをシームレスに統合し、価値あるオンライン教育ビデオを効率的に提供できます。
サンプルプロンプト2
一般の人々を対象にした30秒の教育ビデオが必要で、循環型経済の概念を説明することを目的としています。明るく親しみやすい視覚スタイルを持ち、シンプルなグラフィックと明確で親しみやすいナレーションを使用してください。このタイプのYouTube教育ビデオジェネレーターコンテンツは、HeyGenのリアルなAIボイスによる魅力的なオーディオと、最大限のアクセシビリティとリーチを実現する自動字幕/キャプションで真価を発揮します。
サンプルプロンプト3
好奇心旺盛な人々や教育者向けに、新しいツールを探求し、教育におけるAIの未来について哲学的な問いを投げかける50秒の考えさせられるビデオを想像してください。視覚スタイルはプロフェッショナルでやや思索的であり、重要なポイントを強調するために微妙なアニメーションを使用し、明確で反省的なナレーションでサポートされるべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで、洗練された外観を迅速に確立し、思慮深いスクリプトからインパクトのあるAI教育ビデオメーカーコンテンツを作成できます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

YouTube教育ビデオジェネレーターの仕組み

AI駆動のツールでYouTube向けの魅力的な教育ビデオを簡単に作成し、スクリプトを数分で動的なコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツの草案を作成します。HeyGenプラットフォームを使用すると、スクリプトからビデオ全体を生成でき、「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を提供し、YouTubeレッスンのシームレスな出発点を提供します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
幅広いビジュアルから選択して、ビデオの魅力を高めます。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、教育メッセージを補完する完璧なストック写真とビデオを見つけてください。
3
Step 3
ナレーションと字幕を追加
自然なサウンドのナレーションでスクリプトを生き生きとさせます。HeyGenの高度な「ナレーション生成」機能を使用して、さまざまなリアルなAIボイスから選択し、オーディエンスにプロフェッショナルで魅力的なオーディオ体験を提供します。
4
Step 4
教育ビデオをエクスポート
作成を最終化し、共有の準備をします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、YouTube用に教育ビデオを最適化し、グローバルなオーディエンスに向けた高品質なコンテンツを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習者のエンゲージメントを向上

.

学習者のエンゲージメントを高め、知識の定着を向上させる動的なAI駆動の教育ビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはオンラインコンテンツの理想的な教育ビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは理想的なAI教育ビデオメーカーであり、スクリプトを魅力的なオンライン教育ビデオに変換します。リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用することで、広範なビデオ制作経験がなくても高品質なコンテンツを簡単に生成できます。

HeyGenが効果的なAIテキスト-to-ビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは高度なAIテキスト-to-ビデオ技術を活用して、テキストプロンプトやスクリプトから直接AI教育ビデオを生成します。これにはリアルなAIボイスと動的なAIビジュアルが含まれ、コンテンツ作成を効率的かつインパクトのあるものにします。

HeyGenはYouTube教育ビデオの生成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なYouTube教育ビデオジェネレーターとして機能し、プラットフォームに最適化された魅力的なコンテンツを作成できます。字幕を簡単に追加し、豊富なストック写真とビデオのライブラリを活用し、YouTube用にさまざまなアスペクト比でエクスポートできます。

HeyGenはアニメーション教育ビデオの高度なカスタマイズをサポートしていますか？

はい、HeyGenはスクリプトから最終制作までアニメーション教育ビデオをカスタマイズするための広範な機能を提供しています。幅広いテンプレートとシーンを利用し、ブランディングコントロールを適用し、マルチプレイヤー編集で教育コンテンツを微調整することも可能です。