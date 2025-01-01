YouTube広告動画メーカー: AIで魅力的な動画広告を作成

AIアバターを使用して数分で魅力的な動画広告を作成し、YouTubeキャンペーンを強化し、コンバージョンを簡単に促進します。

小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターがYouTube広告動画メーカーの可能性を最大限に引き出すために、魅力的な30秒の広告が構想されています。この洗練されたプロフェッショナルな広告は、明るいビジュアルスタイルと親しみやすい声で、HeyGenの「テンプレートとシーン」がどのようにスムーズなスタートポイントを提供し、事前に作成された動画テンプレートを高インパクトなキャンペーンに変えるかを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングエージェンシーやeコマースブランドをターゲットにした洗練された45秒の動画広告を作成し、AI動画広告メーカーの力でカスタム動画広告を生成する方法を示します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練され、ダイナミックなトランジションを備え、プロフェッショナルなAIボイスオーバーで補完され、HeyGenの高度な「AIアバター」がどのようにブランドメッセージをパーソナライズし、強化するかを示します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマーケター向けに、YouTubeショートなどのプラットフォームで素早く注目を集めるための15秒のプロモーション動画を開発します。この広告は、速いペースで活気あるビジュアルとトレンディなバックグラウンドミュージックを備え、ユーザーが動画広告を作成し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまな短編動画プラットフォームにコンテンツを即座に適応させ、最大のリーチを確保する方法を効果的に示します。
サンプルプロンプト3
60秒の説明動画は、大企業やマーケティングプロフェッショナル向けに包括的なマーケティング戦略を説得力を持って説明し、オンライン動画広告メーカーの力を活用します。権威あるインスパイアリングなビジュアルスタイルと高品質なプロダクション感を伴い、説得力のある声で、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能がどのように洗練されたカスタム動画広告を直接書かれたコンテンツから作成し、複雑なキャンペーンを簡単に管理可能にするかを強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

YouTube広告動画メーカーの使い方

AIを活用したツールで魅力的なYouTube動画広告を簡単に作成し、アイデアを高品質なマーケティング資産に変換して、視聴者を引き付けます。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた動画テンプレートから動画広告の作成を開始するか、白紙のキャンバスからビジョンを構築します。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを作成
AIを活用したツールを使用してスクリプトからコンテンツを生成するか、自分のメディアを追加してブランドのストーリーを効果的に伝え、魅力的な動画広告を作成します。
3
Step 3
ブランディングとボイスを適用
高度な音声生成を使用してプロフェッショナルなボイスオーバーを組み込み、カスタムロゴと色でブランディングを適用し、一貫性を保ちます。
4
Step 4
広告を公開
完成した動画をさまざまなアスペクト比でシームレスにエクスポートし、YouTubeに直接公開してターゲットオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を活用した動画広告

顧客の声を説得力のあるAI駆動の動画広告に変換し、信頼を築き、潜在的な購入者を効果的に説得します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なAI動画広告を迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは高度なAI動画広告メーカーで、AIを活用したツールを使用して効率的に動画広告を作成できます。リアルなAIアバターと俳優を活用してメッセージを伝え、カスタム動画広告を際立たせます。

HeyGenはさまざまな動画広告フォーマットのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルにデザインされた幅広い動画テンプレートを提供しており、作成プロセスをスムーズに開始できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して簡単にカスタマイズでき、マーケティング戦略に完璧に合致する動画広告を作成できます。

YouTube広告動画に魅力的なボイスオーバーやコールトゥアクションを含めることはできますか？

もちろんです。HeyGenは高度なボイスクローンとボイスオーバーをサポートしており、YouTube広告動画メーカーのプロジェクトをパーソナライズできます。動画広告内に明確なコールトゥアクションを簡単に統合し、視聴者を効果的に誘導します。

HeyGenがカスタムブランディングに理想的なオンライン動画広告メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、ロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを備えたカスタム動画広告を作成する力を提供します。その後、YouTubeに直接公開でき、マーケティング戦略がプラットフォーム全体で一貫して適用されることを保証します。