ユースプログラムイントロビデオメーカー：魅力的なイントロを作成

プロフェッショナルなテンプレートとHeyGenのブランディングコントロールを使用して、カスタムアニメーションイントロでプログラムの存在感を変革します。

親や将来の若い参加者を対象とした、夏のスポーツキャンプのためのダイナミックな20秒のユースプログラムイントロビデオメーカーを想像してください。ビジュアルスタイルは、活気に満ちた色彩とアクションショットを備えた高速ペースで、現代的なポップトラックと完璧にマッチする必要があります。HeyGenの「ボイスオーバー生成」は、熱意あふれる歓迎を提供し、キャンプの利点を明確に伝え、エキサイティングなトーンを設定します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術に精通したティーンエイジャーを対象としたバーチャルコーディングワークショップのための洗練された15秒のイントロを、イントロテンプレートを効果的に利用して制作してください。このビデオは、ミニマリストのアニメーション、デジタル効果音、鋭いテキストイントロを取り入れた、現代的でクリーンなビジュアルとオーディオスタイルを必要とします。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」ライブラリは、これらの最先端の美学を実現するために不可欠です。
サンプルプロンプト2
若いリーダーとそのメンターを対象とした、ユースリーダーシップ開発イニシアチブのためのインスピレーションあふれる25秒のイントロビデオを作成することを考えてください。ビジュアルナラティブは、プロフェッショナルなテンプレートを使用し、シネマティックな感覚とオーケストラのモチベーショナルなサウンドトラックを備えた、協力と達成を示す多様なグループをフィーチャーし、向上心と成長を伝える強力なイメージをHeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からソースして、記憶に残るタイトルシーケンスを作成します。
サンプルプロンプト3
子供たちのストーリーテリングクラブのための遊び心あふれる10秒のイントロビデオメーカーが必要で、若い子供たちとその親を魅了するように設計されています。ビジュアルスタイルは、陽気なアニメキャラクターと手描きの要素をフィーチャーし、軽快な音楽と効果音を伴った、風変わりでカラフルなものであるべきです。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された、目立つ魅力的なロゴリビールシーケンスが最後に重要です。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ユースプログラムイントロビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なツールを使用して、ユースプログラムのための魅力的でプロフェッショナルなイントロビデオを作成し、印象的な第一印象を与えましょう。

1
Step 1
イントロテンプレートを選択
注目を集めるためにデザインされたさまざまなプロフェッショナルテンプレートから選択して始めましょう。「テンプレートとシーン」機能は、ユースプログラムのイントロビデオの強力な基盤を提供します。
2
Step 2
イントロをカスタマイズ
ドラッグ＆ドロップエディターを使用して選択したテンプレートをパーソナライズします。プログラムのロゴ、カラー、特定の詳細を簡単に追加し、「ブランディングコントロール」でアイデンティティを反映させましょう。
3
Step 3
ダイナミックなコンテンツを追加
「テキストイントロ」などの魅力的な要素を組み込んで、重要な情報を強調します。「ボイスオーバー生成」で明確で説得力のあるナレーションを強化しましょう。
4
Step 4
高解像度のイントロをエクスポート
イントロビデオを完成させ、「高解像度」でエクスポートして、鮮明でプロフェッショナルな外観を実現します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能により、どのプラットフォームにも対応できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ユーストレーニングと教育を強化

.

AIを活用して、教育やトレーニングモジュールでのエンゲージメントと保持を向上させる魅力的なビデオセグメントを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なイントロビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを幅広く提供し、魅力的なイントロビデオを簡単に作成できます。これらのアニメーションイントロをすぐにカスタマイズして、ブランディングやコンテンツを反映させ、高解像度で洗練されたビデオを制作できます。

HeyGenはYouTubeイントロ作成のためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、YouTubeイントロメーカー体験を向上させるために、テキストイントロやタイトルシーケンスなどの機能を可能にする高度なAIツールを活用しています。魅力的なボイスオーバーを生成し、AIアバターを組み込んで、効率的にイントロを生き生きとさせることができます。

HeyGenのイントロでブランドのアイデンティティを一貫して保つことはできますか？

もちろんです。HeyGenは、強力なカスタマイズツールとブランディングコントロールを提供し、イントロがあなたのユニークなアイデンティティを反映することを保証します。ロゴリビール、ブランドカラー、メディアライブラリからのアセットを簡単に組み込んで、すべてのビデオコンテンツでプロフェッショナルで一貫した外観を維持できます。

HeyGenはユースプログラムや教育チャンネルのイントロ作成に適していますか？

HeyGenは、ユースプログラムや教育チャンネルのための優れたイントロビデオメーカーであり、多用途なテンプレートと使いやすいビデオエディターを提供しています。あなたのオーディエンスに合わせた魅力的で高解像度のイントロを簡単に制作し、コンテンツが際立つようにします。