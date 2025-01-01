親や将来の若い参加者を対象とした、夏のスポーツキャンプのためのダイナミックな20秒のユースプログラムイントロビデオメーカーを想像してください。ビジュアルスタイルは、活気に満ちた色彩とアクションショットを備えた高速ペースで、現代的なポップトラックと完璧にマッチする必要があります。HeyGenの「ボイスオーバー生成」は、熱意あふれる歓迎を提供し、キャンプの利点を明確に伝え、エキサイティングなトーンを設定します。

ビデオを生成