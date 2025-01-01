ユースプログラムジェネレーター：簡単に魅力的なイベントを作成

魅力的なユースプログラムのアイデアを生成し、プロモーションビデオのスクリプトを瞬時に作成することで、アウトリーチを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ユースリーダー、教育者、ボランティア向けに、AIツールがどのように特定のコミュニティのニーズに合わせてプログラムをカスタマイズできるかを示す、現代的でインスピレーションを与える45秒のビデオを開発します。ビジュアルとオーディオのスタイルはクリーンで先進的なもので、HeyGenのAIアバターの力とパーソナライズされたプログラム開発についての重要なメッセージを自信を持って伝えるAIアバターが登場します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアでユースプログラムをマーケティングする組織を対象に、革新的なユースエンパワーメントプログラムのアイデアとアウトリーチのための高品質なデザインの重要性に焦点を当てた、ダイナミックな60秒のビデオを作成します。ビジュアルスタイルは豊かで魅力的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して説得力のあるビジュアルを提供し、アップビートなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルな字幕/キャプションを使用して広範なアクセスと影響を確保します。
サンプルプロンプト3
若者と親を対象に、よくデザインされたユースプログラムが促進する個人の成長と創造性を強調する、楽しくて希望に満ちた15秒のビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは、ポジティブでクリエイティブな環境で多様な若者を素早くカットし、インスピレーションを与えるナレーションでサポートされ、HeyGenのテンプレートとシーンの多様性を示し、迅速なコンテンツ制作を可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ユースプログラムジェネレーターの使い方

ユースエンパワーメントプログラムを促進し説明するための魅力的なビデオコンテンツを効率的に作成し、アイデアを高品質なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
プログラムの基盤を選択
さまざまな「テンプレートとシーン」から選択して、ユースプログラムのプロモーションビデオやイベントコンテンツのビジュアル構造をアウトラインし、プログラムテンプレートに合わせます。
2
Step 2
魅力的な説明を作成
HeyGenの「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を活用して、AIツールを使用してユースエンパワーメントプログラムのアイデアに関する説得力のあるナarrativesと詳細を生成します。
3
Step 3
プログラムのアイデンティティを適用
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用してビデオをパーソナライズし、コンテンツが視覚的に魅力的で一貫性のあるものになるようにし、その外観をカスタマイズします。
4
Step 4
ビジョンをエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームで高品質なプログラムビデオを公開したり、プレゼンテーション用にダウンロードしたりして、すぐに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなエンパワーメントビデオを制作

若者に深く共鳴し、プログラム内での個人の成長とエンゲージメントを促進する強力なモチベーショナルビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenはユースプログラムのプロモーションビデオ作成にどのように役立ちますか？

HeyGenは、プログラム制作者やイベントコーディネーターがユースエンパワーメントプログラムの魅力的なプロモーションビデオを生成するのを支援します。AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの変換を利用して、ソーシャルメディアに最適なプロフェッショナルで高品質なデザインを迅速に制作し、効果的にダウンロードまたは共有できます。

HeyGenはユースプログラムコンテンツのカスタマイズにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、さまざまなプログラムテンプレートとシーンを使用してビデオコンテンツをカスタマイズするための広範なクリエイティブな柔軟性を提供します。AIアバターを統合し、メディアライブラリを活用し、静的なフライヤーやポスターを超えた視覚的な魅力を高めるために高品質なデザインを確保できます。

HeyGenの編集ツールを使ってプログラムの詳細やメッセージを簡単に更新できますか？

もちろんです。HeyGenの強力な編集ツールを使用すると、ビデオ内のすべてのプログラムの詳細やメッセージを完全にカスタマイズできます。スクリプトを簡単に更新してテキストからビデオやナレーションを生成し、個人の成長やユースプログラムに関する特定の情報を完璧に表現し、最新の状態に保つことができます。

HeyGenのAIツールはイベントコーディネーターのビデオ制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIツールは、イベントコーディネーターが効率的に魅力的なプログラムビデオを作成するための直感的なウェブベースのプラットフォームを提供します。このAI駆動のプログラムメーカーは、AIアバターやスクリプトからのテキストからビデオへの変換などの機能を使用して、制作プロセスを簡素化し、イベントプログラムのニーズに対して大幅な時間と労力を節約します。