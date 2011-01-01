ユースケース

HeyGenは、ヨガのインストラクターや熱心な愛好家が努力せずに魅力的なヨガビデオを作成できるように力を与えます。ヨガビデオの編集と制作のためのツールを使って、HeyGenはソーシャルメディアやそれ以上のための魅力的なコンテンツ作成プロセスを簡素化します。