オンラインヨガクラスに新しい生徒を引きつけるために、'ヨガクラスビデオメーカー'の機能を活用して、活気ある30秒のプロモーションビデオを作成することを想像してください。このビデオには、静かなスタジオのショットと魅力的なビジュアルが含まれ、心地よいインストゥルメンタル音楽と温かく歓迎するナレーションが伴います。HeyGenの'テンプレートとシーン'を使用して、ムードをすばやく設定し、より広いアクセス性のために'字幕/キャプション'を自動的に追加することができます。

