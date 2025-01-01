年次報告ビデオメーカー：今年の成功を披露

驚くほど美しい年次レビューを簡単に作成。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、今年の成果をプロフェッショナルに披露しましょう。

会社の主要な成果と成長のマイルストーンを社内の関係者や外部の投資家に紹介するための、60秒の簡潔な企業年次報告ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、クリーンなグラフィックスと自信に満ちたインスパイアリングな音声トラックを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを効果的に活用して、洗練された概要を提示します。

サンプルプロンプト1
潜在的な顧客や現在のユーザーに向けて、主要な製品アップデートと顧客成功事例を強調する45秒の年次レビュー動画をデザインしてください。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、ブランドの年間の旅を語るためにビデオ要素を簡単にカスタマイズします。
サンプルプロンプト2
経営陣と取締役会向けに、重要な財務パフォーマンスと戦略的成果を要約する30秒の年次報告ビデオを開発してください。このビデオは、ミニマリストなビジュアルアプローチを特徴とし、明確なデータビジュアライゼーションを伴い、権威あるナレーションと控えめなアンビエントミュージックを伴い、HeyGenのリアルなAIアバターによって重要な数字を簡潔に提示します。
サンプルプロンプト3
全従業員とチームメンバーを対象に、チームの成果と文化的ハイライトを祝う心温まる90秒の社内年次レビュー動画を制作してください。ビジュアルの美学は協力的で祝祭的であり、暖かいカラーパレットと心地よいアコースティック音楽を取り入れ、HeyGenのプロフェッショナルなボイスオーバー生成を活用して、リーダーシップからのインスパイアリングなメッセージを共有します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

年次報告ビデオメーカーの使い方

年次データと成果を簡単に魅力的なビデオレポートに変換し、関係者を引き付け、ストーリーを明確に共有します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
年次の進捗を効果的に披露するためにデザインされたさまざまなプロフェッショナルな年次報告ビデオテンプレートから選択します。
2
Step 2
コンテンツを作成する
主要なデータ、ハイライト、洞察を入力します。テキストからビデオへの機能が、スクリプトからAIアバターとボイスオーバーを備えたシーンを生成します。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズする
ロゴ、会社の色、カスタムメディアを追加してブランドアイデンティティに合わせてビデオをパーソナライズします。
4
Step 4
エクスポートして共有する
年次報告ビデオが完成したら、さまざまな形式とアスペクト比でエクスポートし、オーディエンスを感動させる準備を整えます。

使用例

レポートのハイライトを広く共有

年次報告の簡潔でインパクトのあるビデオ要約を迅速に作成し、プラットフォーム全体で共有して、より広いオーディエンスを引き付けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な年次報告ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenの直感的なオンラインビデオエディターと豊富な年次報告ビデオテンプレートは、ユーザーがプロフェッショナルな企業年次報告ビデオを迅速に作成するのを支援します。ドラッグ＆ドロップ編集を活用し、ビデオ要素をカスタマイズして効果的にストーリーを伝えることができます。

HeyGenは魅力的な年次レビュー動画のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの変換やAIアバターなどの高度なAI機能を組み込んでおり、ダイナミックなボイスオーバーを生成し、情報を魅力的に提示することができます。これにより、年次レビュー動画が向上し、関係者に強い印象を与えるプレゼンテーションが可能になります。

企業年次報告ビデオを特定のブランディングでカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは年次報告ビデオの完全なブランディングコントロールを提供します。会社のロゴ、色、フォントを簡単に適用し、企業年次報告ビデオ全体で一貫したプロフェッショナルな外観を確保できます。

HeyGenは高品質な年次レビュー動画を制作するための効率的なツールを提供していますか？

はい、HeyGenは効率性を重視した年次レビュー動画メーカーです。自動字幕や豊富なメディアライブラリなどの機能を備えた包括的なビデオエディターを提供し、迅速かつプロフェッショナルにビデオコンテンツを作成できます。