一年の振り返り動画メーカー：最高のリキャップを作成
あなたの一年を記憶に残るスライドショーに仕上げましょう。写真や動画をすばやくアップロードし、HeyGenのボイスオーバー生成でストーリーを強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやチームリーダー向けに、プロフェッショナルでありながらエネルギッシュなビジュアルとオーディオスタイルで、主要な成果と成長を強調した45秒の「年間レビュー動画」を作成します。この「リキャップ動画メーカー」プロンプトは、データポイントとチームの成功をダイナミックに切り替えるトランジションを特徴とし、アップビートな企業サウンドトラックに設定されています。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、洗練されたプレゼンテーションを迅速に組み立て、「スクリプトからのテキスト動画」を統合して、会社の進捗を明確かつ簡潔に説明します。
Facebook、Instagram、TikTok、YouTubeで「シェアする」ことを楽しみにしているコンテンツクリエイターやソーシャルメディア愛好者に最適な、活気に満ちた30秒のリキャップ動画をデザインします。年のハイライトを示すトレンディで視覚的に魅力的なビデオテンプレートを作成し、テンポの速いカットとモダンなグラフィックオーバーレイを使用し、人気のあるロイヤリティフリーのオーディオで活気づけます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに合わせて最適化し、統合された「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保します。
AIの創造的な使い方を示す、テクノロジーに精通したユーザー向けの革新的な60秒の「一年の振り返り動画の作り方」チュートリアルを制作します。アニメーション要素と風変わりなシンセポップのサウンドトラックを備えた遊び心のある未来的なビジュアルスタイルを採用します。AIアバターが画面上のテキストやビジュアルと対話しながら、年を通じた旅を紹介します。HeyGenの「AIアバター」を活用して魅力的なコメントを提供し、専門的な「ボイスオーバー生成」効果で独自のナレーションを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な一年の振り返り動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは直感的なビデオエディターを使用して、魅力的な年間レビュー動画を簡単に作成できます。すぐに使えるビデオテンプレートを利用し、メディアを追加して記憶に残るリキャップを作成し、創造的な表現を簡単に実現できます。
HeyGenは年間リキャップ動画にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはAIアバターやボイスオーバー生成などの強力なAI機能を統合して、年間リキャップ動画を向上させます。これにより、スクリプトからテキストを動画に変換し、プロフェッショナルでダイナミックなタッチを加えることができます。
HeyGenの一年の振り返り動画をソーシャルメディアで簡単に共有できますか？
もちろんです！HeyGenを使用すると、完成した一年の振り返り動画をFacebook、Instagram、TikTok、YouTubeなどのプラットフォームで簡単に共有できます。また、メディアライブラリから写真や動画をアップロードして、年間モンタージュを個別にカスタマイズすることもできます。
HeyGenは年間レビュー動画のカスタマイズオプションを提供していますか？
はい、HeyGenのビデオエディターは年間レビュー動画のための広範なカスタマイズを提供しています。テキストを追加したり、エフェクトやアニメーションを適用したり、ブランドコントロールを利用して、リキャップ動画があなたの独自のスタイルを反映するようにすることができます。