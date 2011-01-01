Twitter ビデオメーカー：手間をかけずに魅力的なコンテンツを作成
AIアバターを活用して、ソーシャルメディアの存在感を高め、視聴者の関与を強化する魅力的なTwitterビデオを作成しましょう。
例を探る
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないですか？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケティングを対象としたこの60秒のナレーションは、Twitter用のHeyGenのビデオ編集技術に焦点を当てています。このビデオは洗練された現代的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターによって生成されたプロフェッショナルなボイスオーバーで補完されています。ビデオ最適化の重要性と、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートが、どのようにしてあなたのコンテンツをどんなデバイス上でも完璧に見せるかを強調しています。このプロンプトは、AI駆動のツールでソーシャルメディア戦略を強化しようとする人に最適です。
ソーシャルメディアでの存在感を広げたいコンテンツクリエイターのために、この30秒のビデオはHeyGenのTwitterビデオメーカーの創造的な可能性を強調しています。遊び心がありカラフルなビジュアルスタイルで物語が展開し、視聴者を引き込むための活気ある効果音が特徴です。HeyGenのテンプレートやシーンを使用して、混雑したフィードで目立つビデオを簡単に制作できることを紹介しています。このプロンプトは、Twitterビデオで印象を残したいクリエイターに最適です。
この90秒のビデオは、教育コンテンツにソーシャルメディアを活用したい教育者やトレーナー向けに作られています。クリーンで情報的なビジュアルスタイルを特徴とし、アクセシビリティを確保するために明確な字幕/キャプションが付いています。物語は、情報的で魅力的なTwitterビデオの作成に焦点を当て、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して学習体験を向上させます。このプロンプトは、ビデオ共有をコンテンツカレンダーに統合し、学習をよりインタラクティブでアクセスしやすくしたい人に最適です。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いています
Agentは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AIパワードツールを使用して魅力的なTwitterビデオを簡単に制作できるようにクリエイターを強化し、エンゲージメントの高いコンテンツとカスタマイズ可能なスタイルでソーシャルメディアのプレゼンスを向上させます。
魅力的なソーシャルメディア用のビデオを作成する.
Create captivating Twitter videos in minutes, boosting engagement and expanding your social media reach.
高性能広告作成.
Quickly produce high-performing Twitter ads with AI, optimizing your content for maximum impact.
よくある質問
HeyGenを使ってTwitter動画を作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、Twitterビデオの作成プロセスを簡素化する強力なAIビデオジェネレーターを提供しています。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディアのプレゼンスに合わせた魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターのユニークな点は何ですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、AIアバターやボイスオーバー生成を使用してスクリプトをビデオに変換する能力で際立っており、Twitterのビデオをプロフェッショナルかつ魅力的にします。
HeyGenをTwitterのビデオ編集に使用できますか？
はい、HeyGenはTwitter用の包括的なビデオ編集ツールを提供しており、アスペクト比のリサイズやエクスポートを含むことで、プラットフォームに最適化されたビデオを簡単に作成できます。
HeyGenで利用可能なTwitterビデオテンプレートはありますか？
もちろん、HeyGenは完全にカスタマイズ可能なTwitterビデオテンプレートを多数提供しており、あなたのブランドのスタイルやメッセージに合わせたユニークで魅力的なコンテンツを作成することができます。