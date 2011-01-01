レスリングファンに向けた、45秒の魅力的なプロモーションビデオを作成してください。これはソーシャルメディアで、想像上の「夢の対決」を、強烈なビジュアルナラティブで見せるものです。ビデオは映画のようなビジュアルスタイルであり、ドラマチックな照明と衝撃的なサウンドエフェクトを使用し、HeyGenのオフボイス生成機能を利用して、興奮とライバル意識を高める、力強くてかすれたナレーションを作り出す必要があります。これにより、まるで本物のプロレスプロモーションのような、プロレスプロモジェネレーターIAのプロモーションを感じさせることができます。

ビデオを生成する