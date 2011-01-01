ルチャリブレ ビデオクリエーター：プロモーションやエピックなサマリーを作成する
直感的に操作できる当社のビデオ編集ソフトウェアを使用して、魅力的なプロレスのプロモーションやハイライトサマリーを簡単に作成し、シームレスなボイスオーバー生成を含んでいます。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、コンテンツクリエーターがエキサイティングな格闘ビデオを制作する方法を変革し、AIを搭載した格闘プロモーションジェネレーターおよび高度な格闘ビデオクリエーターとして機能します。この強力なビデオ編集ソフトウェアは、ユーザーが簡単にダイナミックなコンテンツを制作するのを助けます。
プロレスの魅力的なクリップをソーシャルメディア用に作成する.
Quickly create dynamic wrestling highlights, promos, and fan edits for TikTok, YouTube Shorts, and Instagram Reels to captivate your audience.
高性能のプロレスのプロモーションと広告を制作する.
Effortlessly create compelling wrestling promos and event advertisements with AI video to effectively promote matches and engage fans.
よくある質問
HeyGenがAIを活用した魅力的なプロレスプロモーションを作成する手助けをする方法は？
HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用すると、ダイナミックなビジュアル、AIボイス、映画のようなトランジションを備えたプロレスのプロモーションを迅速に生成することができます。簡単にテンプレートをカスタマイズし、字幕を追加して、コンテンツクリエーター向けにあなたのプロレスビデオコンテンツを際立たせることができます。
HeyGenが提供する短編格闘ビデオ作成の特徴は何ですか？
HeyGenでは、TikTok、YouTube Shorts、Instagram Reelsなどの短い動画プラットフォームに最適化されたワンクリック共有機能を備えたプロフェッショナルなテンプレートとカスタムブランドオプションを統合したエディターを提供しています。これにより、プロレスビデオコンテンツの作成と配布プロセスが迅速化します。
HeyGenで私のプロレスのビデオにユニークなブランドをカスタマイズできますか？
もちろん、HeyGenではプロレスビデオを独自のブランドで簡単にカスタマイズすることができ、ロゴや色を含めて一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。当社の強力なビデオ編集ソフトウェアは、プロレスビデオのクリエイティブなプロジェクトの各アスペクトをカスタマイズするお手伝いをします。
HeyGenは台本から格闘ビデオを生成するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なテキストからビデオへの技術とリアルな声の生成を使用して、あなたのスクリプトを迫力のあるプロレスビデオに変換します。この効率的なプロセスにより、自動生成された字幕と私たちのメディアライブラリのサポートを備えたプロフェッショナルなプロレスビデオコンテンツを迅速に作成することができます。