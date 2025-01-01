ワールドニュースビデオメーカー: AIでグローバルストーリーを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なワールドニュースビデオに瞬時に変換し、複数の言語でプロフェッショナルな放送を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のコミュニケーターは内部更新を大幅に向上させることができます。HeyGenの使いやすい「テンプレートとシーン」および「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、「ニュースビデオテンプレート」をカスタマイズし、広範な内部リーチを実現するための「字幕/キャプション」を備えた、現代的で魅力的なビジュアルとオーディオスタイルの90秒の指導ビデオを作成してください。
HeyGenの「正確なローカライゼーション」に焦点を当てた2分間のデモンストレーションビデオを通じて、グローバルメディア企業向けの機能を探求してください。この洗練された制作では、複数の言語でニュースを伝える「ハイパーリアリスティックAIニュースアンカー」が登場し、同期された「字幕/キャプション」によって強化され、最終的に正確なマルチマーケットコンテンツ配信を示します。
デジタルジャーナリスト向けに調整された45秒のチュートリアルでは、「速報ニュースビデオ」を制作する迅速なプロセスを明らかにします。クリーンで緊急性のあるニュース放送スタイルを採用し、HeyGenの「AIアバター」と「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を活用して迅速なコンテンツ生成を強調し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をシームレスに利用して即時のソーシャルメディア配信に適応します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIニュースジェネレーターはどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトを魅力的なニュースビデオに変換し、制作プロセス全体を効率化します。直感的なインターフェースにより、AIスクリプトジェネレーターやテキスト読み上げツールを利用して、プロフェッショナルなニュースコンテンツを効率的に作成できます。
ニュースビデオテンプレートを特定の要素でカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは多様なカスタマイズ可能なニュースビデオテンプレートを提供しており、広範なパーソナライズが可能です。動的なテキストアニメーション、ローワーサード、ニュースイントロなどの機能を簡単に統合して、コンテンツにプロフェッショナルな放送感を与えることができます。
HeyGenが提供するニュース報道向けの高度なAI機能は何ですか？
HeyGenは、自然な表現と配信でストーリーを生き生きとさせるハイパーリアリスティックAIニュースアンカーを提供します。プラットフォームは複数の言語とアクセントをサポートしており、グローバルな視聴者に向けた正確なローカライゼーションを実現し、強力なAIニュースビデオジェネレーターとなっています。
HeyGenを使って速報ニュースビデオを制作するのは簡単ですか？
はい、HeyGenは使いやすいドラッグ＆ドロップ編集インターフェースと効率的なテキスト-ビデオ機能を備えており、速報ニュースビデオの制作を簡単にします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenの編集ツールがそれを魅力的なビジュアルストーリーにほぼ瞬時に変換します。