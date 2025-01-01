AIを活用した魅力的なビデオを作成するワークショップビデオメーカー
高度なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、ワークショップのコンテンツを魅力的なトレーニングビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑なソフトウェア機能を明確に説明することに挑戦していますか？新しいユーザーを対象にした45秒の「説明ビデオ」を開発し、テクノロジーに精通したプロフェッショナルをターゲットに、クリーンでモダンなビジュアルスタイルとフレンドリーで情報豊富なAIアバターによるナレーションを提供します。HeyGenの「AIアバター」を活用して、あなたの主要な製品メッセージを個別に伝えましょう。
Instagramのファッション愛好家向けに、フラッシュセールを発表する15秒の「ソーシャルメディアビデオ」を作成します。この短くインパクトのある作品は、テンポの速い視覚的に魅力的なグラフィックとキャッチーなバックグラウンドミュージックトラックが必要で、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して簡単に組み立て、スタイルを整え、即座に注目を集め、迅速なエンゲージメントを促します。
新しいガジェットの可能性を解き放ち、潜在的な投資家や初期採用者向けにダイナミックな60秒の「製品デモビデオ」を作成します。このビデオは、プロフェッショナルで洗練されたビジュアルプレゼンテーションを維持し、説得力のある熱意あふれるナレーションを提供し、HeyGenの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」から多様なビジュアルを効果的に取り入れ、革新的なデバイスの特徴と利点を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは強力な「AIビデオメーカー」であり、「説明ビデオ」や「ワークショップビデオ」など、さまざまな目的のために「ビデオを作成」するプロセスを簡素化します。「AIアバター」とリアルな「AIテキスト・トゥ・スピーチ」を使用してスクリプトを簡単に洗練されたビデオに変換できます。多様な「ビデオテンプレート」を活用し、このプロフェッショナルなプラットフォームは高品質な結果をもたらす効率的なビデオ制作を可能にします。
HeyGenを効率的なビデオメーカーにする特徴は何ですか？
HeyGenは「ユーザーフレンドリーなインターフェース」と「ドラッグ＆ドロップエディター」を提供し、ビデオ作成のワークフローを効率化します。その直感的なデザインは、事前に構築された「ビデオテンプレート」と広範なメディアライブラリサポートと組み合わさり、制作時間を大幅に短縮します。これにより、HeyGenはプロフェッショナルにとって非常に効率的な「AIビデオツール」となります。
HeyGenはマーケティングビデオの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルな「マーケティングビデオ」、「製品デモビデオ」、「トレーニングビデオ」、および「ソーシャルメディアビデオ」の作成に最適です。「AIアバター」、ダイナミックなスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能、および「ブランディングコントロール」を活用して、ブランドに合った魅力的なコンテンツを制作できます。字幕/キャプションを簡単に追加し、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートを選択して、マルチプラットフォームでの配信を行えます。
HeyGenのAIアバターはカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenの高度な「AIアバター」は、ブランドやメッセージを表現するための多様なキャラクターを選択できるコア機能です。これらのアバターは、強力な「AIテキスト・トゥ・スピーチ」技術と組み合わせて、リアルな声と表情でスクリプトを生き生きとさせます。選択と声を通じた強力なカスタマイズを提供しながら、HeyGenは高品質で即使用可能なデジタルプレゼンターを提供することに重点を置いています。