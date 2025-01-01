最近のワークショップからの洞察を共有する必要があるクリエイティブなプロフェッショナルを想像してください。この45秒の「ワークショップビデオ」は、魅力的な「ビジュアルストーリーテリング」を通じて複雑なアイデアを伝えるべきです。現代的で魅力的なビジュアルスタイルとアップビートなサウンドトラック、明確なナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、書かれたコンテンツをシームレスに洗練されたビデオに変換します。

