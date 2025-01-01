将来の参加者やマーケティングチーム向けに、最も印象的な瞬間を紹介する45秒のワークショップのダイナミックなハイライト動画を作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで活気に満ちたもので、主要な活動や参加者の関与を強調するクイックカットを使用します。これに、アップビートでインスパイアリングな背景音楽と、主要な学びを要約する明確な「ボイスオーバー生成」を組み合わせ、ワークショップを将来のプロモーションのための魅力的なハイライトリールに変えます。

