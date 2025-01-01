ワークショップ学習ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成
AIの音声生成を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換することで、学習と開発を加速します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
AIビデオジェネレーターの力を示す45秒の魅力的な説明ビデオをデザインします。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンからの迅速なシーン変更を伴うダイナミックでアニメーション化されたビジュアルスタイルを採用し、複雑なトピックを簡単にするためにHeyGenのナレーション生成を使用した親しみやすく自信に満ちたナレーションを提供します。
HRおよびトレーニング部門向けに、従業員のオンボーディングと全体的な学習と開発を強化する90秒のビデオを制作します。このビデオは、HeyGenのAIアバターと自動字幕/キャプションを利用して、すべての新入社員にアクセスしやすく、記憶に残るようにするために、温かく歓迎するビジュアルスタイルで多様なAIアバターが重要な情報を提示します。
製品トレーナー向けに、HeyGenを使用してビデオを作成する効果的な技術トレーニングを強調する30秒の簡潔なビデオを開発します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの特定のビジュアルキューを使用したクリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、異なるプラットフォームに簡単に適応できる直接的で明確なナレーションを組み合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のトレーニングビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、企業が高品質なトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとプロフェッショナルなAI音声を使用してテキストをビデオに変換することで、学習と開発のための制作プロセス全体を効率化します。この使いやすいインターフェースにより、複雑なビデオ作成が誰にでもアクセス可能になります。
HeyGenは魅力的な学習コンテンツを開発するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターやリアルなAI音声などの強力なAI機能を提供し、魅力的な学習コンテンツを開発します。スクリプトをダイナミックなアニメーションビデオや説明ビデオに簡単に変換し、知識の保持を向上させます。このプラットフォームは、視聴者を引きつけ、情報を提供するビデオを作成するためにAIを活用します。
HeyGenは包括的な従業員オンボーディングとL&Dコンテンツの作成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは、包括的な従業員オンボーディングとL&Dコンテンツを開発するための理想的なトレーニングビデオメーカーです。その強力なテンプレートとブランディングコントロールのセットにより、L&Dチームは一貫性のあるプロフェッショナルな技術トレーニングビデオを迅速に制作できます。HeyGenは効果的な学習と開発の取り組みを促進します。
HeyGenはカスタマイズされたワークショップ学習ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはユーザーがワークショップの資料を魅力的なビデオ形式に変換することで、カスタマイズされたワークショップ学習ビデオの効率的な作成を可能にします。AIアバター、さまざまなシーン、ブランディングコントロールのオプションを使用して、特定の学習目標に合わせてコンテンツを調整できます。HeyGenは、視聴者に響くビデオを作成するのに役立ちます。