ワークショップ学習ビデオジェネレーター: 高速でAI駆動のトレーニング
社員のオンボーディングと学習のために、プロフェッショナルなトレーニングビデオをより速く制作します。リアルなAIアバターを活用して、教育コンテンツをより魅力的で効果的にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のソフトウェアユーザー向けに、特定の新機能を説明する60秒の簡潔なチュートリアルビデオを制作してください。ビジュアルアプローチはクリーンで機能的にし、画面録画と明確な注釈を組み合わせ、落ち着いた指導的な声でのナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細な機能ガイドから効率的に基礎的なビデオコンテンツを生成し、知識共有の取り組みを効率化しましょう。
オンラインコースモジュールのための30秒のダイナミックなイントロダクションを開発し、見込み学生の興味を引きつけるように設計してください。ビジュアル的には、現代的で魅力的なグラフィックデザインとテキストアニメーションを特徴とし、エネルギッシュで権威ある声を組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して高品質なナレーションを迅速に制作し、外部の声優を必要とせずに教育ビデオ制作に集中できるようにします。
一般の視聴者、特にK-12の学生向けに、複雑な科学的概念を分かりやすく解説する50秒の情報ビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは関連するイメージや短いビデオクリップで豊かにし、中立的で情報提供的なトーンで提示します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して多様なビジュアルを取り入れ、講義ビデオジェネレーターの出力を魅力的かつ教育的にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはワークショップ学習ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、テキストを魅力的なトレーニングビデオや包括的なオンラインコースに簡単に変換することができます。プロフェッショナルなAIアバターとAIボイスオーバーを活用し、学習と開発の取り組みのための教育ビデオ制作を大幅に効率化します。
HeyGenは教育コンテンツのためにリアルなAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenは多様でリアルなAIアバターを作成する機能を提供しており、教育ビデオ制作やチュートリアルビデオの視覚的な魅力を大いに高めます。これらの高品質なAIアバターは、スクリプトを生き生きとさせ、知識共有をよりダイナミックにします。
HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは効率性を重視して設計されており、豊富なテンプレートとシーンのライブラリを提供し、強力なテキスト-to-ビデオ変換機能を備えています。これにより、高品質な社員オンボーディング資料や包括的なトレーニングビデオを迅速に制作するための理想的なソリューションとなります。
HeyGenビデオ内でブランドをカスタマイズすることは可能ですか？
もちろんです。HeyGenには強力なブランディングツールが含まれており、ロゴや色などの要素をコントロールして、トレーニングビデオや講義ビデオジェネレーターのコンテンツが組織のアイデンティティにシームレスに一致するようにします。これにより、すべての教材で一貫性とプロフェッショナルな教育ビデオ制作が保証されます。