簡単なワークショップハイライトビデオジェネレーター
自動字幕/キャプションで強化された、ソーシャルメディア用の魅力的なワークショップハイライトビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
過去のイベントを宣伝する企業向けに、洗練されたビジュアルスタイルとダイナミックなトランジション、HeyGenによる明確な字幕/キャプションを使用して、45秒のプロフェッショナルなAIハイライトビデオメーカーのシズルリールを制作します。
コンテンツクリエイター向けに、長編YouTube動画からの重要なポイントを紹介する2分間の魅力的なハイライトビデオを開発し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練された情報豊かな外観を持ち、落ち着いたバックグラウンドミュージックで視聴者の集中を維持します。
小規模ビジネスや個人が短編コンテンツを作成するためのキャッチーな30秒のハイライトビデオジェネレーターを設計し、エネルギッシュな音楽と太字のテキストオーバーレイを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームで完璧に表示されるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてハイライトビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIハイライトビデオメーカーは、AIを活用した編集を使用して、長いコンテンツから自動的にハイライトを生成します。重要な瞬間を知的に特定し、編集、ペーシング、音楽を処理し、生の映像を魅力的な短編コンテンツに変換します。
ハイライトビデオにブランド要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なブランディングキットを提供しており、ロゴ、ブランドカラー、特定のフォントを組み込むことができます。また、さまざまなビデオテンプレートを利用し、テキストを追加し、バックグラウンドミュージックを選択して、ハイライトビデオがブランドの美学に完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはビデオ出力と共有を最適化するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、ソーシャルメディアやYouTube動画用のアスペクト比のリサイズとエクスポートなどの機能を備えており、ハイライトビデオがどのプラットフォームでも準備できるようにします。また、自動字幕/キャプションとナレーション生成を提供し、アクセシビリティとリーチを向上させ、コンテンツを非常に共有しやすくします。
HeyGenは特定のイベントタイプのハイライト生成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはさまざまなイベントに最適な多用途のハイライトビデオジェネレーターです。ワークショップハイライトビデオジェネレーター、AIカンファレンスハイライトビデオメーカー、または一般的なイベントシズルリールが必要な場合でも、HeyGenはコンテンツを魅力的な短編ハイライトに再利用し、最大のインパクトを与えます。