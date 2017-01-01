AIの力を活用して、60秒の説明動画でビデオ制作を革新しましょう。デジタルマーケターを対象としたこの動画は、HeyGenの使いやすいインターフェースを通じて、簡単に制作できるプロセスを紹介します。AIによる音声合成で命を吹き込まれたアニメーションアバターのダイナミックなシーケンスを視覚化します。アップビートな音楽が革新的な機能を引き立て、複雑なトピックを視聴者にとって理解しやすくします。

ビデオを生成