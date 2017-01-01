説明動画メーカー：AIで魅力的な動画を作成

スクリプトから直接、素晴らしい説明動画を生成してコンテンツ制作を効率化しましょう。私たちのテキストから動画への機能を活用してください。

AIの力を活用して、60秒の説明動画でビデオ制作を革新しましょう。デジタルマーケターを対象としたこの動画は、HeyGenの使いやすいインターフェースを通じて、簡単に制作できるプロセスを紹介します。AIによる音声合成で命を吹き込まれたアニメーションアバターのダイナミックなシーケンスを視覚化します。アップビートな音楽が革新的な機能を引き立て、複雑なトピックを視聴者にとって理解しやすくします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
90秒で、教育機関がHeyGenのAI駆動ツールでeラーニングを再定義する様子をご覧ください。教育者や管理者向けにカスタマイズされたこの説明動画は、AIアバターを使った魅力的なコンテンツの作成を案内します。字幕のシームレスな統合がアクセシビリティを向上させ、視覚的に豊かなメディアライブラリがプロフェッショナルな印象を与えます。HeyGenで今日から授業計画を簡素化しましょう！
サンプルプロンプト2
45秒のワークショップ説明動画で企業コミュニケーションの変革を目撃してください。人事マネージャーやチームリーダー向けに設計されたこの動画は、HeyGenのドラッグ＆ドロップエディターを強調し、社内発表を魅力的にします。ライブアクションとアニメーション要素の組み合わせを利用し、エネルギッシュなサウンドトラックに設定されたこの動画は、メッセージを華やかに伝える力を与えます。
サンプルプロンプト3
クリエイティブチームやブランド戦略家に最適な2分間のチュートリアル動画で、マーケティングの未来に飛び込みましょう。HeyGenがどのようにキャンペーン戦略を革新し、どんなメッセージにも適応する説明動画テンプレートを提供するかを発見してください。動画はカスタマイズされた要素で豊かにされ、テキストから動画への制作プロセスがブランドの物語に命を吹き込みます。すべてが簡単なアスペクト比のリサイズで多様性を確保しながら行われます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ワークショップ説明動画メーカーの使い方

ユーザーフレンドリーなインターフェースで、複雑なトピックを魅力的なコンテンツに簡素化し、プロフェッショナルなAI駆動の説明動画を簡単に作成できます。

1
Step 1
説明動画を作成
スクリプトを動画に変換するか、さまざまな説明動画テンプレートから選択して、ワークショップ説明動画を開始し、迅速かつ効果的にスタートを切りましょう。
2
Step 2
AIアバターでカスタマイズ
魅力的なAIアバターを追加して動画をパーソナライズし、複雑なトピックをより親しみやすく視覚的に魅力的にします。
3
Step 3
音声合成を生成
AI駆動の音声合成生成で明瞭さとエンゲージメントを高め、ワークショップコンテンツにプロフェッショナルなナレーションを提供します。
4
Step 4
エクスポートと共有
説明動画を完成させ、MP4動画としてダウンロードし、ワークショップの影響を最大化するために視聴者と共有する準備を整えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア動画を生成

ワークショップのハイライトを魅力的なクリップに変換し、より広いソーシャルメディアのリーチを獲得します。

background image

よくある質問

HeyGenの説明動画メーカーが際立っている理由は何ですか？

HeyGenはAI駆動の動画制作プロセスを提供し、最先端のAIアバターと音声合成を利用して、プロフェッショナルな説明動画を簡単に作成できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとプロがデザインしたテンプレートが、どんなユーザーでも動画制作を簡単にします。

パーソナライズされたブランディングで説明動画を作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenでは、ロゴや色などのカスタムブランディング要素を説明動画に直接組み込むことができ、コンテンツがブランドに沿ったものになります。また、さまざまなチャンネルでの最適な共有のためにアスペクト比のリサイズもサポートしています。

HeyGenを使って説明動画の音声合成を生成できますか？

もちろんです！HeyGenのAIエンジンは、スクリプトから直接リアルな音声合成を生成し、外部の声優を必要とせずに高品質な音声で説明動画を強化します。

HeyGenは技術的な動画制作プロセスをどのようにサポートしますか？

HeyGenはスクリプトを効率的にダイナミックな説明動画に変換するシームレスなテキストから動画への制作プロセスを提供します。プラットフォームは、音声やキャプションの追加、豊富なメディアライブラリへのアクセスなど、多様なコンテンツニーズに対応する包括的なツールを提供します。