職場チュートリアルジェネレーター：簡単に魅力的なガイドを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、クリスタルクリアなステップバイステップガイドを簡単に作成し、複雑なプロセスを自動化して時間とコストを節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
チームリーダーとプロセスマネージャー向けに、複雑なプロセスを自動化するための効果的なステップバイステップガイドの作成方法を示す60秒の指導ビデオを開発してください。ビデオはクリーンで指導的なビジュアルスタイルで、動的なスクリーンキャプチャを使用し、明確なナレーション生成と正確な字幕をサポートします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートがこれらのガイドを視覚的に豊かにする方法を示してください。
学習＆開発スペシャリストと企業トレーナーを対象に、現代の企業トレーニングにおける視覚的補助の力を強調する30秒の魅力的なプロモーションビデオを制作してください。現代的でテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、多様なシーン間を素早く切り替え、背景音楽を盛り上げます。HeyGenのテンプレート＆シーンとメディアライブラリ/ストックサポートが学習体験を向上させる方法を示してください。
オペレーションマネージャーと品質保証チーム向けに、標準作業手順書を生成するためのハウツーガイドジェネレーターの効率性を示す50秒の簡潔なビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で権威あるもので、重要な情報を強調するオンスクリーンテキストを組み込み、プロフェッショナルなナレーション生成を補完します。HeyGenの字幕/キャプションとスクリプトからのテキストビデオを使用した迅速な展開の利点を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは職場のチュートリアルやステップバイステップガイドの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的な職場チュートリアルジェネレーターとして機能し、簡単に魅力的なステップバイステップガイドを作成できます。テキストを入力するだけで、HeyGenのAI搭載プラットフォームがそれをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターと動的な視覚補助を備えた非常にユーザーフレンドリーなプロセスを実現します。
HeyGenは企業トレーニングを強化し、関連するコストを大幅に削減できますか？
もちろんです。HeyGenは企業トレーニングを革新するために設計されており、時間とコストを節約するスケーラブルなソリューションを提供します。AIアバターとカスタムナレーションを使用して高品質のトレーニングビデオを迅速に生成し、複雑なプロセスを簡単に理解できる視覚補助に変換します。高価な機材や撮影は必要ありません。
HeyGenは標準作業手順書のための効果的な作業指示ジェネレーターとして何が優れていますか？
HeyGenは作業指示ジェネレーターとして優れており、標準作業手順書を迅速に明確で簡潔なビデオ形式に変換できます。カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、そして自動字幕などの機能を備えており、詳細な指示を簡単に作成してチームとさまざまなプラットフォームで共有できます。
HeyGenのAI搭載機能を使用してハウツーガイドをどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenを使用すると、AI搭載の高度な機能を使用してハウツーガイドを高度にカスタマイズできます。多様なAIアバターから選択し、自分のメディアをアップロードし、ロゴや色などのブランディング要素を統合し、特定の指導ニーズに完全に一致するようにさまざまなシーンを調整できます。