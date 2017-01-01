新入社員と人事マネージャーを対象に、職場のチュートリアルジェネレーターを使ったオンボーディングの簡単さを紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくプロフェッショナルで、フレンドリーなAIアバターが簡単なステップを示し、励ましの声でナレーションを行います。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を強調し、迅速で効果的なトレーニングの生成がいかに簡単かを示してください。

ビデオを生成