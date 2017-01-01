職場トレーニングビデオメーカー：魅力的なコンテンツを作成
AIアバターを使用して、L&Dチームを引き付ける魅力的な従業員トレーニングビデオを瞬時に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の全スタッフを対象に、新しい「職場プロセス」やポリシーの更新を説明する60秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックであり、「AIアバター」を使用して情報を明確に提示し、「字幕/キャプション」を使用してすべての視聴者にアクセス可能にします。音声はプロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンで、複雑な情報をチーム全体にとって理解しやすくします。
全スタッフに重要な情報を迅速に伝えるための30秒の「コンプライアンス研修」更新ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは直接的でブランド化されており、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して関連するビジュアルを追加し、「スクリプトからのテキストビデオ」を効率的に作成します。権威あるが親しみやすい音声スタイルで、メッセージが真剣に受け取られつつも「トレーニングビデオメーカー」にとって魅力的であることを保証します。
新しいソフトウェア機能やツールを従業員に説明するための90秒の「技術研修」スニペットを作成してください。ビデオはステップバイステップのビジュアルアプローチが必要で、「AIアバター」を使用してアクションを明確に示し、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴のために「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の柔軟性を持たせます。音声は詳細で説明的であり、落ち着いたペースで提供され、トレーニングビデオを作成したい人々に包括的な理解を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenは職場トレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、L&Dチームが高度なAIビデオジェネレーターを使用して迅速にトレーニングビデオを作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、スクリプトをAIアバターとボイスオーバーを使用した魅力的なビデオコンテンツに変換し、高品質な職場トレーニングビデオの制作プロセスを大幅に簡素化します。
HeyGenのAIアバターは従業員トレーニングビデオにどのような利点を提供しますか？
HeyGenのAIアバターは、従業員トレーニングビデオにプロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を提供します。これらのAI駆動のプレゼンターは、自然なボイスオーバーで魅力的なコンテンツを提供し、従来のビデオ制作を必要とせずにトレーニングをよりダイナミックでスケーラブルにします。
HeyGenはL&Dチームがオンデマンドのトレーニングビデオを迅速に制作するためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、L&Dチームがオンデマンドのトレーニングビデオを簡単に制作できる効率的なオンラインビデオメーカーです。カスタマイズ可能なテンプレートと直感的なビデオ編集機能を活用して、効果的なトレーニングコンテンツを迅速に作成および配信できます。
HeyGenは包括的な技術研修モジュールの開発を支援できますか？
はい、HeyGenは包括的な技術研修コンテンツを開発するための理想的なトレーニングビデオメーカーです。画面録画、AIボイスオーバー、詳細なハウツービデオの統合能力を備えたHeyGenは、複雑なテーマに対する明確で効果的な教育リソースを制作するのに役立ちます。