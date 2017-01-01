職場トレーニングビデオメーカー：魅力的なコンテンツを作成

AIアバターを使用して、L&Dチームを引き付ける魅力的な従業員トレーニングビデオを瞬時に作成します。

新入社員向けに、会社の文化と基本的な初期ステップを紹介する45秒の歓迎と情報提供を兼ねたオンボーディングビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用し、プロフェッショナルでモダンなビジュアルスタイルを持ち、親しみやすく明確な「ボイスオーバー生成」によって視聴者をスムーズに案内します。「従業員オンボーディング」プロセスを魅力的な「トレーニングビデオ」で効率化したいL&Dチームを対象としています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の全スタッフを対象に、新しい「職場プロセス」やポリシーの更新を説明する60秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックであり、「AIアバター」を使用して情報を明確に提示し、「字幕/キャプション」を使用してすべての視聴者にアクセス可能にします。音声はプロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンで、複雑な情報をチーム全体にとって理解しやすくします。
サンプルプロンプト2
全スタッフに重要な情報を迅速に伝えるための30秒の「コンプライアンス研修」更新ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは直接的でブランド化されており、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して関連するビジュアルを追加し、「スクリプトからのテキストビデオ」を効率的に作成します。権威あるが親しみやすい音声スタイルで、メッセージが真剣に受け取られつつも「トレーニングビデオメーカー」にとって魅力的であることを保証します。
サンプルプロンプト3
新しいソフトウェア機能やツールを従業員に説明するための90秒の「技術研修」スニペットを作成してください。ビデオはステップバイステップのビジュアルアプローチが必要で、「AIアバター」を使用してアクションを明確に示し、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴のために「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の柔軟性を持たせます。音声は詳細で説明的であり、落ち着いたペースで提供され、トレーニングビデオを作成したい人々に包括的な理解を保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

職場トレーニングビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールを使用して、チームのスキルアップ、オンボーディングの効率化、知識共有の標準化を実現するプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
トレーニングビデオを作成
多様なプロフェッショナル「テンプレート」から選択するか、スクリプトを貼り付けて自動的にシーンを生成して迅速に開始します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
「AIアバター」のライブラリから選択して、コンテンツを一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感でナレーションし、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
音声でカスタマイズ
さまざまな言語で自然な「AIボイスオーバー」を簡単に生成するか、独自の音声をアップロードしてトレーニングメッセージをパーソナライズします。
4
Step 4
ブランド化とエクスポート
「ブランディングコントロール」を使用して会社のロゴと色を適用し、統一感のある外観を作成してから、高品質のトレーニングビデオをエクスポートしてシームレスに展開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療トピックを簡素化し、医療教育を強化

.

複雑または技術的なテーマを明確で理解しやすいビデオコンテンツに分解し、専門的なトレーニングをよりアクセスしやすく効果的にします。

background image

よくある質問

HeyGenは職場トレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、L&Dチームが高度なAIビデオジェネレーターを使用して迅速にトレーニングビデオを作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、スクリプトをAIアバターとボイスオーバーを使用した魅力的なビデオコンテンツに変換し、高品質な職場トレーニングビデオの制作プロセスを大幅に簡素化します。

HeyGenのAIアバターは従業員トレーニングビデオにどのような利点を提供しますか？

HeyGenのAIアバターは、従業員トレーニングビデオにプロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を提供します。これらのAI駆動のプレゼンターは、自然なボイスオーバーで魅力的なコンテンツを提供し、従来のビデオ制作を必要とせずにトレーニングをよりダイナミックでスケーラブルにします。

HeyGenはL&Dチームがオンデマンドのトレーニングビデオを迅速に制作するためのツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、L&Dチームがオンデマンドのトレーニングビデオを簡単に制作できる効率的なオンラインビデオメーカーです。カスタマイズ可能なテンプレートと直感的なビデオ編集機能を活用して、効果的なトレーニングコンテンツを迅速に作成および配信できます。

HeyGenは包括的な技術研修モジュールの開発を支援できますか？

はい、HeyGenは包括的な技術研修コンテンツを開発するための理想的なトレーニングビデオメーカーです。画面録画、AIボイスオーバー、詳細なハウツービデオの統合能力を備えたHeyGenは、複雑なテーマに対する明確で効果的な教育リソースを制作するのに役立ちます。