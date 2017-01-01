職場トレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なL&Dコンテンツを作成

リアルなAIアバターを使用して魅力的な社員トレーニングビデオを作成し、L&Dチームの制作を効率化します。

新入社員向けに、L&Dチームを対象とした45秒の魅力的なオンボーディングモジュールをデザインし、プロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルと明確なナレーションを特徴とし、スクリプトを入力するだけでテキストからビデオプレゼンテーションを生成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のスタッフ向けに、コンプライアンス担当者を対象とした60秒の簡潔なコンプライアンス更新を開発し、AIアバターによる現代的でインタラクティブなビジュアルスタイルを活用し、HeyGenの強力なAIアバターを使って重要な情報を伝えます。
サンプルプロンプト2
技術チーム向けに、新しいソフトウェア機能を説明する90秒の詳細な技術トレーニングビデオを制作し、アニメーショングラフィックスを用いた明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを活用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使って簡単に組み立てます。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに、HR部門を対象とした30秒の会社文化紹介を作成し、HeyGenの高度なボイスオーバー生成機能を通じて、情報豊かで人間らしい声を特徴とします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

職場トレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIビデオプラットフォームを使用して、L&Dチームや社員向けに高品質で魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツのスクリプトを作成または貼り付けて開始します。当社のプラットフォームは、スクリプトからテキストをビデオシーンに瞬時に変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
ブランドを代表し、メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。この機能はトレーニングモジュールのエンゲージメントとパーソナライゼーションを向上させます。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
プロフェッショナルなボイスオーバー、背景音楽、ダイナミックなシーンでビデオを強化します。当社のボイスオーバー生成は、視聴者に対して明確でインパクトのあるナレーションを保証します。
4
Step 4
エクスポートと共有
トレーニングビデオを完成させ、LMSや内部プラットフォームに適したさまざまな形式でエクスポートします。当社のプラットフォームは、最適な配信のためのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコンプライアンスと技術トレーニングを簡素化

.

複雑なコンプライアンス規制や技術指示を明確で魅力的なAI生成ビデオレッスンに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを使用してL&Dチームが高品質なトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、当社の高度なAIビデオジェネレーターがそれをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なAIボイスオーバーを提供し、ビデオ作成プロセスを劇的にスピードアップします。

HeyGenはビデオコンテンツにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは広範なクリエイティブコントロールを提供し、さまざまなAIアバターから選択し、ボイスオーバーをカスタマイズし、豊富なテンプレートとシーンを利用できます。また、ブランドのロゴや色を統合して、すべてのAI生成ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を維持することができます。

編集スキルがなくてもHeyGenでビデオ作成は可能ですか？

もちろんです。HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、編集スキルがなくても誰でもトレーニングビデオメーカーになることができます。直感的なAIビデオプラットフォームを使用して、テキストから直接魅力的なビデオコンテンツを生成し、プロフェッショナルなビデオ制作をチーム全体で利用可能にします。

HeyGenのAIアバターは情報の伝達をどのように強化しますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは魅力的なプレゼンターとして機能し、同期された音声とリアルな表情でメッセージを伝えます。静的なスクリプトを動的なAI生成ビデオに変換し、社員トレーニングやその他の情報コンテンツをより魅力的で視聴者が吸収しやすいものにします。