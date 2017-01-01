職場安全ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成

AIアバターを使用して、明確な安全指示を提供する魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。

製造工場の新入社員向けに、機械操作の安全性を紹介する45秒の指導ビデオを制作してください。このビデオは、AIアバターが正しい手順を示し、HeyGenの音声生成機能を使用して生成された親しみやすく権威あるナレーションで、複雑な指示を理解しやすくする、明確で情報豊富なビジュアルスタイルを特徴とするべきです。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

すべての従業員向けに、重要な緊急避難手順を再確認する60秒の魅力的なビデオを開発してください。活気あるカートゥーン風のアニメーションスタイルとアップビートな背景音楽を利用し、HeyGenの豊富なビデオテンプレートを活用して、すべての視聴者がアクセスしやすいように明確で簡潔な字幕を提供するべきです。
小規模ビジネスのオーナー向けに、一般的なオフィスの職場での危険（つまずきのリスクや不適切な持ち上げ技術など）を特定するための30秒のアラートを作成してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのストック映像を使用したプロフェッショナルでリアルなビジュアルスタイルを採用し、重要なポイントを強調するインパクトのあるテキストからビデオへのキャプションを交え、落ち着いた安心感のある音声トーンで提供するべきです。
建設現場の監督者向けに、新しい機器の安全プロトコルを詳述する90秒の魅力的なトレーニングビデオを設計してください。このダイナミックな指導ビデオは、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから直接生成された重要なポイントを強調する太字のテキストと、強く自信に満ちたナレーションを必要とし、さまざまな視聴プラットフォームに対応するためにさまざまなアスペクト比でエクスポート可能です。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

職場安全ビデオメーカーの使い方

高度なAI機能と直感的なツールを使用して、従業員向けの魅力的で情報豊富な安全トレーニングビデオを簡単に作成し、コンプライアンスと準備を確保します。

Step 1
テンプレートを選ぶ
さまざまな職場シナリオに合わせて設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択して、安全トレーニングビデオをすぐに開始します。これにより、作成プロセスが迅速に始まります。
Step 2
コンテンツを作成する
安全メッセージを入力し、情報を明確かつプロフェッショナルに提示するために多様なAIアバターから選択します。
Step 3
魅力的な音声を追加する
自然な音声の多言語音声オーバーをワンクリックで生成し、理解を深め、より広い視聴者にリーチします。
Step 4
エクスポートと配布
完成した安全ビデオを簡単に公開し、SCORMエクスポートなどのオプションで学習管理システムに簡単に統合できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

複雑な職場の危険や緊急プロトコルを、明確で理解しやすく、視覚的に魅力的なAI駆動の安全ビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な職場安全トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、プロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを効率的に制作することを可能にします。当プラットフォームは、重要な安全トレーニングビデオの作成を簡素化し、職場の安全を効果的に促進します。

HeyGenを効率的な安全ビデオメーカーにする特徴は何ですか？

HeyGenは、さまざまなビデオテンプレート、カスタマイズ可能なAIアバター、多言語の音声オーバーを提供し、安全ビデオ制作プロセス全体を効率化します。これにより、企業は高品質でコスト効果の高い安全トレーニング資料を、広範なビデオ編集ツールを使用せずに作成できます。

AIアバターは職場安全ビデオで安全指示を提供できますか？

もちろんです。HeyGenのカスタマイズ可能なAIアバターは、職場安全ビデオで明確な安全指示を提供するプロフェッショナルで一貫した方法を提供します。これにより、安全メッセージが生き生きとし、従業員のトレーニングがより魅力的で記憶に残るものとなり、危険を防ぐことができます。

HeyGenはアニメーション安全ビデオとビジュアルカスタマイズをサポートしていますか？

はい、HeyGenは多様なビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリを通じてアニメーション安全ビデオの作成を可能にします。シーン、キャラクター、ブランドコントロールをカスタマイズして、安全トレーニングビデオが視覚的にインパクトがあり、特定のニーズに合わせて調整されるようにすることができます。