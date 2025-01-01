職場オリエンテーションビデオメーカー：簡単な社員オンボーディング
新入社員の統合を効率化し、エンゲージメントを向上させる強力なAIアバターを活用しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ハイブリッドワークフォース内の新入社員に会社文化を紹介し、重要な職場プロセスを効果的に伝えるための45秒の魅力的なビデオを開発します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用し、エネルギッシュなチームの映像と明確なグラフィックオーバーレイを組み合わせ、アップビートなナレーションとインスパイアリングなサウンドトラックを伴わせます。
すべての社員向けに、複雑な職場プロセスをステップバイステップで説明する90秒の簡潔なトレーニングビデオを制作します。ビジュアルスタイルは非常に指導的で明確なものにし、画面録画とアニメーションハイライトを統合し、権威あるがアクセスしやすいナレーションでサポートします。ビデオにはHeyGenの字幕/キャプションを含め、最大限の明確さとアクセシビリティを確保します。
HRチームをターゲットにした30秒のインパクトのあるプロモーションビデオをデザインし、HeyGenがオンボーディングを効率化し、社員のエンゲージメントを向上させる方法を示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで説得力のあるものにし、ダイナミックなテキストアニメーションと簡潔なインフォグラフィックを特徴とし、HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して生成された自信に満ちたナレーションを、エネルギッシュでモチベーションを高めるスコアに合わせて配置します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、HRチームが魅力的な社員オンボーディングビデオを迅速に制作できるようにします。カスタマイズ可能なビデオテンプレート、AIアバター、テキストから音声への変換を利用して、新入社員向けのパーソナライズされたウェルカムビデオを提供し、オンボーディングプロセスを効率化します。
HeyGenは職場トレーニングビデオにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストから音声へのAI生成スクリプトを含む高度なAI機能を活用して、効果的なトレーニングビデオを作成します。これにより、ビデオ編集プロセスが効率化され、職場プロセスや知識共有の教育がより効率的になります。
HeyGenのツールを使って職場オリエンテーションビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは職場オリエンテーションビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供しており、適切なビデオテンプレートやアニメーションキャラクターの選択から、ブランドの色やロゴの組み込みまで可能です。これにより、コンテンツが会社の文化やブランディングに完全に一致します。
HeyGenは技術的なチュートリアルやプロセスビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは高品質な画面録画機能と直感的なビデオ編集ツールを統合しており、明確でステップバイステップのビデオチュートリアルを簡単に制作できます。画面録画とAIアバター、ナレーションを組み合わせて、社員に複雑な職場プロセスを効果的に説明できます。