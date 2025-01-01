簡単なコンプライアンス研修のための職場ガイドラインビデオメーカー

リアルなAIアバターを使用して、コンプライアンス研修を効率化し、魅力的な安全ビデオを作成します。

170/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全従業員向けに、緊急避難手順を詳細に説明する45秒の「安全ビデオメーカー」を開発し、明確なグラフィックを備えた簡潔で真剣なビジュアルスタイルと権威あるナレーションを提供します。この重要なコンプライアンス研修コンテンツのアクセシビリティを最大化するために、「字幕/キャプション」を含めてください。
サンプルプロンプト2
経験豊富なチームメンバー向けに、新しいプロジェクト管理ツールに関する効率的なワークフローと知識共有のベストプラクティスを強調する30秒の「説明ビデオ」を制作し、現代的で視覚的に魅力的なスタイルと活気に満ちた励ましのナレーションを使用します。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を活用して、詳細な指示を迅速に魅力的なアニメーションセグメントに変換します。
サンプルプロンプト3
全社向けに、基本的な会社の価値観と倫理的行動を強化する60秒の「トレーニングビデオメーカー」作品をデザインし、クリーンでモチベーショナルなビジュアル美学と温かく明瞭なナレーションを提供します。「メディアライブラリ/ストックサポート」からの高品質なストック映像を取り入れ、重要なメッセージを視覚的に強調し、ポジティブな組織文化を育成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

職場ガイドラインビデオメーカーの使い方

AIを活用して会社の方針や安全プロトコルを魅力的でプロフェッショナルなビデオに効率的に変換し、組織全体での明確なコミュニケーションとコンプライアンスを確保します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成
すぐに使える職場方針ビデオテンプレートから選択するか、完全にカスタマイズするためにゼロから始めて、職場ガイドラインビデオを迅速に設定します。
2
Step 2
スクリプトを作成しアバターを選択
詳細な職場ガイドラインスクリプトを貼り付けます。AIがそれを魅力的なビデオコンテンツに変換し、自然なナレーションでメッセージを伝えるAIアバターを選択します。
3
Step 3
ブランディングを適用しビジュアルを強化
ブランディングコントロールを使用して、会社のロゴや特定のカラーパレットを適用し、ブランドの一貫性を確保します。ライブラリから関連メディアを取り入れるか、自分のメディアをアップロードして洗練された外観を実現します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートし共有
魅力的な安全研修ビデオを完成させます。さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、簡単にエクスポートして従業員に配布し、効果的な知識共有を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

会社の価値観と方針を伝える

.

職場の方針を説明し、ポジティブな会社文化を促進する魅力的なビデオを作成し、チームがガイドラインを理解し受け入れることを確保します。

background image

よくある質問

HeyGenは安全研修ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なAI安全研修ビデオを迅速に生成します。これにより、チームのための重要な職場安全コンテンツの作成プロセスが効率化されます。

HeyGenは会社方針ビデオの開発にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを備えた強力なビデオメーカーを提供し、コンプライアンス研修や職場ガイドラインビデオを効率的に作成できます。

HeyGenはハウツーガイドや説明ビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは直感的なトレーニングビデオメーカーとして機能し、ハウツーガイドや説明ビデオを迅速に作成できます。リアルなAIアバターと強力なナレーション生成を活用して、知識共有の取り組みを強化します。

HeyGenは字幕付きの職場ガイドラインビデオの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは包括的な職場ガイドラインビデオメーカーであり、アクセシビリティのために自動字幕生成を含んでいます。これにより、重要な研修ビデオとコンプライアンス研修がすべてのチームメンバーに効果的に届きます。