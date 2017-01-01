新入社員向けに、社内コミュニケーションプラットフォームの効率的な使い方を示す45秒の「ハウツーガイド」説明動画を作成してください。この動画では、フレンドリーなAIアバターが主要な機能をプロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルで紹介し、明確で軽快なナレーションを添えます。ターゲットは新入社員で、HeyGenのAIアバターを使用して一貫したプレゼンテーションを提供し、デジタルワークフローに迅速に慣れてもらうことを目的としています。

ビデオを生成