職場ガイドビデオメーカー – 魅力的なトレーニングを作成
ダイナミックなビデオドキュメントでトレーニングのエンゲージメントを高め、オンボーディングを効率化。スクリプトから簡単にテキスト-to-ビデオを作成。
既存のチームメンバー向けに、部門間の「知識共有」を強化する新しいソフトウェアアップデートに焦点を当てた60秒のトレーニング動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、アニメーショングラフィックスと安心感のある専門的な声を取り入れます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、チームリーダーやマネージャーに複雑な情報を正確かつ簡潔に伝えます。
一般スタッフが即座に技術的な解決策を求める際に役立つ、一般的なIT問題の迅速な解決策を示す30秒のビデオドキュメントセグメントを制作してください。「ステップバイステップガイド」としてフォーマットされ、クリーンで直接的なビジュアル美学とアクセスしやすく親切なトーンで提示されます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して各ステップを明確に説明し、複雑な指示を簡単に理解できるようにします。
新入社員のオンボーディングのための90秒の「職場ガイドビデオメーカー」セグメントを開発し、会社の文化と重要なリソースを紹介します。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、ダイナミックなトランジションを伴い、励ましと親しみやすい声で進行します。このビデオは特に新入社員向けで、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、ブランドの一貫性を維持しながらポジティブな第一印象を作り出すことを目的としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスクリプトを魅力的な説明動画に変換できますか？
HeyGenは高度なAI駆動のテキスト-to-ビデオ技術を利用して、スクリプトを魅力的な説明動画に変換します。テキストを入力するだけで、HeyGenはリアルなボイスオーバーを生成し、AIアバターをアニメーション化してコンテンツを提示し、ダイナミックなビデオドキュメントの作成を効率化します。
HeyGenがトレーニング動画やハウツーガイドの作成に最適な理由は何ですか？
HeyGenは、魅力的なトレーニング動画やステップバイステップのハウツーガイドを作成するための包括的なソリューションを提供します。豊富なテンプレートとAIアバターの使用が可能で、トレーニングのエンゲージメントを高め、複雑な知識共有をシンプルで視覚的に魅力的にし、オンボーディングや社内教育をサポートします。
HeyGenは職場ガイドのビデオドキュメントを迅速に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはAI駆動のプラットフォームを通じて、ビデオドキュメントや職場ガイドビデオを迅速に作成する力をユーザーに提供します。直感的なインターフェースとテキスト-to-ビデオ機能により、制作プロセスの多くを自動化し、重要な社内リソースの作成効率を大幅に向上させます。
HeyGenはブランド化されたビデオコンテンツのカスタマイズオプションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランドコントロールを提供し、会社のロゴや色を適用して、すべての説明動画やビデオドキュメントがブランドアイデンティティに一致するようにします。さまざまなテンプレートを活用し、ドラッグ＆ドロップエディターでシーンをカスタマイズして、洗練された結果を得ることができます。