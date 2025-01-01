職場行動ビデオメーカー：迅速にコンプライアンスを向上
革新的なAIアバターを使用して、魅力的な従業員研修ビデオとコンプライアンスコンテンツを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員向けに、重要な職場の安全プロトコルに焦点を当てた60秒のコンプライアンス研修動画を開発してください。落ち着いた権威あるナレーションと真剣でありながらアクセスしやすいビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、迅速にプロフェッショナルで影響力のあるメッセージを組み立て、重要な安全対策を全員が理解できるようにします。
既存のスタッフ向けに、新しい会社の福利厚生を発表する30秒のHR説明動画をデザインしてください。魅力的でモダンなビジュアル美学と明確で熱意ある音声トラックを備えています。このプロジェクトはHeyGenのボイスオーバー生成を効果的に活用し、更新情報を簡潔でポジティブに、全チームメンバーが容易に理解できるようにします。
部門リーダー向けに、ポジティブな職場文化を育むためのベストプラクティスを概説する50秒の従業員研修動画を制作してください。プロフェッショナルでブランド化されたビジュアルスタイルと自信に満ちたインスパイアリングな音声配信で提示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、この影響力のあるメッセージを効率的に作成し、すべてのリーダーシップコミュニケーションに一貫性を持たせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは従業員研修ビデオをどのように強化できますか？
HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的な従業員研修ビデオ、HRビデオ、職場行動ビデオを作成する力を組織に提供します。これにより、コンプライアンス研修ビデオや従業員オンボーディングビデオなどの重要な情報を効率的に提供できます。
HeyGenはプロフェッショナルな職場安全ビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは職場行動ビデオメーカーとして理想的であり、企業がプロフェッショナルな職場安全ビデオを迅速に制作するのを可能にします。テキスト-to-ビデオ機能とブランディングコントロールを活用して、メッセージが明確で一貫していることを保証できます。
HRビデオのためのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、特定の色、フォントをすべてのHRビデオに組み込むことができます。これにより、すべての従業員研修とコンプライアンスコンテンツにおいてブランドの一貫性が保証されます。
HeyGenで従業員オンボーディングビデオをどれくらい早く制作できますか？
HeyGenは直感的なインターフェースとAIアバターを使用して、従業員オンボーディングビデオやその他の研修資料の作成を効率化します。テキスト-to-ビデオ機能を使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換でき、ビデオ制作が効率的になります。