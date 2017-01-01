職場行動ビデオジェネレーター - 魅力的な従業員トレーニング
AIアバターを使用してプロフェッショナルで魅力的な職場エチケットビデオを作成し、HRチームの貴重な時間とリソースを節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員向けに、シナリオベースの学習を利用して一般的な職場状況での正しい行動を示す60秒のコンプライアンス研修ビデオを開発してください。ビジュアルはプロフェッショナルで明確なもので、画面上のテキストは簡潔で、安心感のある権威的なナレーションが付いています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、コンプライアンスガイドラインを効果的なビジュアルストーリーに簡単に変換します。
全従業員向けに、火災避難の緊急手順を具体的に説明する30秒の重要な安全トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは直接的で指導的なもので、アニメーショングラフィックスを使用して避難経路と安全装置を強調し、落ち着いたがしっかりとしたナレーションが付いています。HeyGenの字幕/キャプション機能を取り入れて、多様な視聴者に最大限のアクセシビリティを確保してください。
チームリーダーと従業員を対象に、プロフェッショナルな行動と効果的な職場コミュニケーションのベストプラクティスを促進する50秒のビデオをデザインしてください。モダンでイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションと会話調で励ましのある音声トーンを使用します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、チーム開発のための魅力的で美しいコンテンツを迅速に組み立てることができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは職場行動のための魅力的なトレーニングビデオをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、HRチームが職場行動のための魅力的なトレーニングビデオを作成するのを支援します。直感的なテキスト-to-ビデオプラットフォームにより、シナリオベースの学習モジュールの作成が簡単になり、プロフェッショナルな行動トレーニングがより効果的になります。
HeyGenはコンプライアンスと安全トレーニングビデオの作成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、コンプライアンスと安全トレーニングのAIビデオ作成を簡素化します。自動字幕/キャプションやSCORMエクスポートなどの機能により、安全トレーニングビデオがアクセスしやすく、LMSプラットフォームと簡単に統合できます。
HeyGenは異なる部門での従業員トレーニングビデオの制作をどのように効率化しますか？
はい、HeyGenはHRチームや部門マネージャーが一貫した従業員トレーニングビデオを効率的に制作できるようにします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとブランディングコントロールを使用して、AIプレゼンターをフィーチャーしたプロフェッショナルなビデオを迅速に生成し、職場コミュニケーションを強化し、重要なトレーニングを提供します。
HeyGenは職場エチケットビデオのプロフェッショナルな品質をどのように保証しますか？
HeyGenは、多様なAIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ機能を提供することで、職場エチケットビデオのプロフェッショナルな品質を保証します。正確なナレーション生成と強力なブランディングコントロールにより、プロフェッショナルな行動基準を効果的に強化する洗練されたコンテンツを作成できます。