究極の職場コンプライアンスビデオメーカー

HRチームがリアルなAIアバターを使って魅力的で効果的なコンプライアンス研修ビデオを簡単に作成できるようにします。

新入社員向けに、職場の安全プロトコルの基本に焦点を当てた45秒のコンプライアンス研修ビデオをデザインしてください。このビデオでは、プロフェッショナルでありながら親しみやすいAIアバターが、明るく歓迎的なビジュアルとHeyGenのボイスオーバー生成による明るくクリアなナレーションを用いて、視聴者に重要な安全対策を案内します。この魅力的なイントロダクションは、すべての新入社員にポジティブな印象を与えることを目的としています。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
GDPRやHIPAAのようなデータプライバシー規制についてのリフレッシュが必要なHRチームや既存スタッフ向けに、60秒の情報ビデオが必要です。このビデオは、クリーンでコーポレートなビジュアルスタイルを採用し、微妙なアニメーションと落ち着いた権威ある声で重要なコンプライアンスの側面を説明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用することで、複雑な法律テキストを簡単に理解できるナラティブに変換し、すべての視聴者に明確さを保証します。
サンプルプロンプト2
マネージャーが内部更新を迅速に作成する必要がある場合に向けた、30秒の職場コンプライアンスビデオメーカーのチュートリアルを開発してください。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用する効率性を示し、現代的でテンポの速いビジュアルとエネルギッシュで簡潔なナレーションを組み合わせます。AIビデオメーカーが緊急のコンプライアンスコミュニケーションの作成をどれほど簡単にするかを強調することが目的です。
サンプルプロンプト3
特に高リスクの役割にある運用スタッフは、危険物の取り扱い手順を明確に示し、職場の安全を強化する90秒のインパクトのあるコンプライアンス研修ビデオを必要としています。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用した現実的なシナリオベースのビジュアルを特徴とし、多様なAIアバターが重要なステップを示します。明確な指示のナレーションと画面上のテキストが、この特定のターゲットオーディエンスに最大限の理解を保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

職場コンプライアンスビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールを使用して、HRチーム向けにプロフェッショナルなコンプライアンス研修ビデオを簡単に作成し、明確なコミュニケーションと効率的な従業員教育を実現します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、コンプライアンススクリプトをAIビデオメーカーに貼り付けます。プラットフォームがテキストを瞬時にビジュアルナラティブに変換し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を通じて研修の基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
コンプライアンスビデオのプレゼンターとして、多様なリアルなAIアバターから選択します。これにより、人間味が加わり、研修がより魅力的で親しみやすくなります。
3
Step 3
ビジュアルとシーンを追加する
テンプレートとシーンを使用して、コンプライアンス研修を強化します。関連するビジュアル、テキスト、要素を簡単に組み込んで、複雑な情報を明確に伝えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、高品質なコンプライアンス研修ビデオを最終化し、エクスポートします。これで、従業員と共有する準備が整い、組織全体でアクセス可能で一貫した学習を保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコンプライアンス情報を明確化

複雑な規制や職場の安全ガイドラインを、すべての従業員にとって理解しやすく、影響力のあるビデオレッスンに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオにクリエイティブな要素を加えることができますか？

HeyGenはAI駆動のコンテンツ生成を使用して、HRチームが魅力的で効果的なコンプライアンス研修ビデオを作成できるようにします。幅広いテンプレートとシーンを活用し、AIアバターを組み込むことで、レッスンをよりインタラクティブで視覚的に魅力的にすることができます。

HeyGenがHRチームにとって効果的な職場コンプライアンスビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、職場コンプライアンスビデオの作成を効率化します。これにより、HRチームは複雑な制作スキルを必要とせずに、従業員のオンボーディングや職場の安全などのトピックに関する高品質な研修コンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenは多様なコンプライアンスコンテンツのローカライズ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なボイスオーバー生成をサポートしており、複数の言語でコンプライアンス研修ビデオを提供することができます。これにより、グローバルな労働力に対して、GDPRやHIPAAコンプライアンスなどのトピックに関する明確で文化的に関連性のある情報を提供できます。

HeyGenを使用してコンプライアンス研修ビデオのビジュアルブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、ロゴやブランドカラーをコンプライアンス研修ビデオに直接統合することができます。また、さまざまなテンプレートとシーンから選択して、すべてのAI駆動コンテンツ生成に一貫性とプロフェッショナルな外観を維持できます。