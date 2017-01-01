新入社員向けに、職場の安全プロトコルの基本に焦点を当てた45秒のコンプライアンス研修ビデオをデザインしてください。このビデオでは、プロフェッショナルでありながら親しみやすいAIアバターが、明るく歓迎的なビジュアルとHeyGenのボイスオーバー生成による明るくクリアなナレーションを用いて、視聴者に重要な安全対策を案内します。この魅力的なイントロダクションは、すべての新入社員にポジティブな印象を与えることを目的としています。

