職場コンプライアンスビデオジェネレーターでコンプライアンスをマスター
AIアバターを使って魅力的なコンプライアンス研修ビデオを簡単に作成し、従業員のエンゲージメントを高め、人事業務を簡素化します。
全社員、特に人事チームとマネージャーを対象に、新しいポリシーの更新を強調する90秒の規制コンプライアンス研修ビデオを開発してください。ビデオはモダンで魅力的なビジュアルスタイルを持ち、画面上のテキストハイライトと実用的なシナリオを含み、会話調の音声トラックと重要な字幕/キャプションでビデオのアクセシビリティを向上させます。
会社の文化と福利厚生を紹介するために、人事チーム向けの45秒の社員オンボーディングセグメントをデザインしてください。このビデオは、ブランドカラーとアイコンを使用した歓迎的なアニメーションビジュアルスタイルを特徴とし、明るくフレンドリーな声でのナレーションを提供し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して迅速に制作します。
進化する会社のポリシーに関する更新を迅速に伝えるために、マネージャー向けの2分間のeラーニングモジュールが必要です。この直接的でプロフェッショナルなビデオは、ストック映像と明確なテキストオーバーレイを組み合わせ、簡潔なナレーションを使用し、ポリシードキュメントから直接スクリプトを使用してテキストからビデオを効率的に作成できます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして職場コンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして機能し、人事チームが魅力的な職場コンプライアンス研修ビデオを迅速に生成できるようにします。テキストからビデオへの変換機能とAIアバターの能力により、すべての規制コンプライアンス研修の要件に対して明確で一貫したメッセージを確保します。
HeyGenはすべての従業員が規制コンプライアンス研修ビデオにアクセスできるようにすることができますか？
はい、HeyGenは自動字幕/キャプションと多様なナレーション生成を提供することでビデオのアクセシビリティを大幅に向上させます。これにより、多様なオーディエンスに対するeラーニングコンテンツの包括的な理解と効果的な従業員エンゲージメントが確保されます。
HeyGenはブランドコンプライアンスコンテンツのカスタマイズ可能な機能を提供しますか？
HeyGenは広範なカスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、人事チームが会社のロゴやカラーをシームレスに統合できるようにします。これらの機能により、従業員に響くプロフェッショナルでブランドに合ったコンプライアンスビデオを作成できます。
継続的なコンプライアンス教育のために、HeyGenはどのようにして人事チームの社員オンボーディングを支援しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを特徴とする明確なコンプライアンスビデオを迅速に作成することで、効率的な社員オンボーディングと継続的な教育をサポートします。ビデオは簡単にエクスポートされ、あらゆるeラーニングプラットフォームやLMSに統合でき、GDPRコンプライアンスなどの重要な分野の研修を促進します。