Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員、特に人事チームとマネージャーを対象に、新しいポリシーの更新を強調する90秒の規制コンプライアンス研修ビデオを開発してください。ビデオはモダンで魅力的なビジュアルスタイルを持ち、画面上のテキストハイライトと実用的なシナリオを含み、会話調の音声トラックと重要な字幕/キャプションでビデオのアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
会社の文化と福利厚生を紹介するために、人事チーム向けの45秒の社員オンボーディングセグメントをデザインしてください。このビデオは、ブランドカラーとアイコンを使用した歓迎的なアニメーションビジュアルスタイルを特徴とし、明るくフレンドリーな声でのナレーションを提供し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して迅速に制作します。
サンプルプロンプト3
進化する会社のポリシーに関する更新を迅速に伝えるために、マネージャー向けの2分間のeラーニングモジュールが必要です。この直接的でプロフェッショナルなビデオは、ストック映像と明確なテキストオーバーレイを組み合わせ、簡潔なナレーションを使用し、ポリシードキュメントから直接スクリプトを使用してテキストからビデオを効率的に作成できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

職場コンプライアンスビデオジェネレーターの使い方

AIを使ってコンプライアンスポリシーを魅力的な研修ビデオに簡単に変換し、従業員の理解と遵守を促進します。

1
Step 1
スクリプトを作成
コンプライアンスコンテンツを作成または貼り付けてください。テキストからビデオへの機能があなたの言葉を生き生きとさせ、明確なコンプライアンス研修ビデオを簡単に制作できます。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターからトレーニングの顔を選びます。彼らの外見をカスタマイズし、会社のブランディングを追加してプロフェッショナルな印象を与えます。
3
Step 3
ダイナミックなナレーションを生成
高度なナレーション生成を利用して、スクリプトに完璧に同期する自然な音声を追加し、コンプライアンスメッセージを生き生きとさせます。
4
Step 4
配布用にエクスポート
レビュー後、完成したビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、チームの準備を整えます。その後、包括的な規制コンプライアンス研修のために簡単に展開できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な規制トピックを明確化

複雑な規制やポリシー情報を、効果的な学習のために簡単に理解できるAI駆動のビデオコンテンツに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして職場コンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして機能し、人事チームが魅力的な職場コンプライアンス研修ビデオを迅速に生成できるようにします。テキストからビデオへの変換機能とAIアバターの能力により、すべての規制コンプライアンス研修の要件に対して明確で一貫したメッセージを確保します。

HeyGenはすべての従業員が規制コンプライアンス研修ビデオにアクセスできるようにすることができますか？

はい、HeyGenは自動字幕/キャプションと多様なナレーション生成を提供することでビデオのアクセシビリティを大幅に向上させます。これにより、多様なオーディエンスに対するeラーニングコンテンツの包括的な理解と効果的な従業員エンゲージメントが確保されます。

HeyGenはブランドコンプライアンスコンテンツのカスタマイズ可能な機能を提供しますか？

HeyGenは広範なカスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、人事チームが会社のロゴやカラーをシームレスに統合できるようにします。これらの機能により、従業員に響くプロフェッショナルでブランドに合ったコンプライアンスビデオを作成できます。

継続的なコンプライアンス教育のために、HeyGenはどのようにして人事チームの社員オンボーディングを支援しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを特徴とする明確なコンプライアンスビデオを迅速に作成することで、効率的な社員オンボーディングと継続的な教育をサポートします。ビデオは簡単にエクスポートされ、あらゆるeラーニングプラットフォームやLMSに統合でき、GDPRコンプライアンスなどの重要な分野の研修を促進します。