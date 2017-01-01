職場コミュニケーションビデオジェネレーター：チームを引きつける

AIアバターを使用して魅力的なビデオを作成し、内部コミュニケーションを効率化し、エンゲージメントを高めましょう。

新入社員のコミュニケーション向上を目的とした60秒の魅力的なビデオコンテンツを作成し、オンボーディングビデオとして活用します。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターが、温かくプロフェッショナルなトーンで会社の重要な価値観を伝え、モダンでクリーンなビジュアルスタイルと明瞭なボイスオーバー生成を特徴とし、チームの初日を歓迎するものにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

最近のプロセス更新を全社員、特にプロジェクトチームに説明する45秒の内部コミュニケーションビデオを開発します。この説明ビデオは、ステップバイステップのビジュアルスタイルと画面上のテキストを使用し、スクリプトからのテキストビデオ生成で正確性を確保し、自動生成された字幕/キャプションで組織全体の明確さを保証します。
全社員向けに30秒のインスパイアリングな内部コミュニケーションビデオを制作し、社員スポットライト機能を強調します。このビデオは、チームの成果を紹介し、つながりの文化を育むために、魅力的なテンプレートとシーンの選択を活用し、メディアライブラリ/ストックサポートからの画像で豊かにし、祝賀的なビジュアルとオーディオスタイルを採用します。
全スタッフに重要な会社ニュースを発表するための20秒の迅速な職場コミュニケーションビデオを設計します。このビデオは、ダイナミックでインパクトのあるビジュアルスタイルと直接的で権威ある声を必要とし、AIビデオジェネレーターを活用して情報を迅速に合成し、さまざまな内部プラットフォームでの配信のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

職場コミュニケーションビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したビデオジェネレーターで、現代の職場に合わせた内部コミュニケーションを効率化し、魅力的なビデオを簡単に作成しましょう。

Step 1
テキストから作成
まず、スクリプトをプラットフォームに直接貼り付けます。スクリプトからのテキストビデオ生成機能により、書かれたコンテンツをダイナミックなビデオに変換し、時間と労力を節約します。
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。ブランドのトーンとスタイルに完璧にマッチするように、外見やジェスチャーをカスタマイズします。
Step 3
カスタマイズとブランディング
バックグラウンドミュージックやメディアライブラリからのビジュアルを追加し、ロゴやブランドカラーを含む企業のブランディングコントロールを適用して、一貫性を保ちながらビデオを強化します。
Step 4
生成と共有
プラットフォームが自動的に字幕/キャプションを追加し、ボイスオーバーを同期します。完成したビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、すべての内部コミュニケーションチャネルで簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな内部コミュニケーションを届ける

社員の士気を高め、ポジティブな職場文化を育むために、インパクトのあるメッセージとモチベーショナルなコンテンツを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業の内部コミュニケーションを効率化しますか？

HeyGenは、魅力的なビデオコンテンツを迅速に作成することで、従来のメモや更新を置き換え、内部コミュニケーションを変革します。AIアバターとテキストビデオ生成を活用して、社員トレーニングや発表などのプロフェッショナルな内部コミュニケーションビデオを制作します。

HeyGenが効果的な職場コミュニケーションビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、ダイナミックな職場コミュニケーションビデオの作成を簡素化する効果的なAIビデオジェネレーターです。直感的なビデオエディターを使用して、トレーニングビデオ、社員オンボーディングビデオ、重要な会社ニュースをカスタムビデオテンプレートと独自のブランディング要素を使用して簡単に制作できます。

HeyGenは専任の制作チームなしでプロフェッショナルなビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは専任のビデオ制作チームがなくても、誰でも簡単にプロフェッショナルなビデオを作成できるようにします。高度なAIアバターと強力なテキストビデオジェネレーターを利用して、スクリプトを洗練されたビデオコミュニケーションに変換し、同期されたオーディオと字幕を完備します。

HeyGenはどのようにしてさまざまな種類の社員コミュニケーションを向上させますか？

HeyGenは、魅力的な説明ビデオや会社ニュースの更新、個別の社員スポットライトの制作など、さまざまなニーズに応じて社員コミュニケーションを大幅に向上させます。その多用途なビデオツールは、ハイブリッド職場やリモートチーム向けにインパクトのあるビジュアルコンテンツを作成し、組織の明確さを確保します。