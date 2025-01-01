ワークアウト指導ビデオジェネレーター: 今すぐフィットネスビデオを作成
AIアバターを使用して、撮影なしで簡単に魅力的なフィットネスコンテンツを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中級フィットネス愛好者を対象にしたコアストレングスを狙った2分間の包括的なワークアウトルーチンを開発してください。ビデオはダイナミックでエネルギッシュなビジュアルを特徴とし、アップビートなバックグラウンドトラックとAIアバターによる正確な指示が提供されます。HeyGenがAIワークアウトビデオジェネレーター体験を創出し、画面上に物理的なインストラクターを必要とせずに詳細でプロフェッショナルなデモンストレーションを保証する方法を強調します。
特定の改善を求める個人向けに設計された、1つの難しいエクササイズの正しいフォームに焦点を当てた45秒のクイックチップビデオを制作してください。ビジュアルの美学はスリークでミニマリストであり、情報豊かなナレーションと重要なポイントを強調する字幕/キャプションで補完され、すべての視聴者にアクセス可能にします。この簡潔なワークアウトビデオメーカーアプローチは、短い注意持続時間に対応し、最大のインパクトを与え、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して簡単に作成されます。
グローバルな視聴者、または多言語コンテンツを必要とする人々を対象とした1.5分間の全身ストレッチルーチンを設計してください。ビデオはプロフェッショナルで適応性のあるビジュアルスタイルを特徴とし、多様な設定を示し、AIビデオジェネレーターが高品質の指導コンテンツを制作できる方法を示します。HeyGenの強力なナレーション生成を活用して、複数の言語で指示を提供し、フィットネスビデオを世界中でアクセス可能で包括的なものにし、真に多言語のワークアウト体験を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてワークアウト指導ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、何も撮影することなく高品質のワークアウト指導ビデオを簡単に生成できるようにします。高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なフィットネスコンテンツに変換し、直感的で使いやすいインターフェースを提供します。これにより、HeyGenはすべてのスキルレベルに適したAIワークアウトビデオジェネレーターとなります。
HeyGenを使用してAIアバターでフィットネスビデオをプレゼンテーションできますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用してフィットネスビデオをプレゼンテーションすることができ、ダイナミックでプロフェッショナルなタッチを提供します。これらのAIアバターは、さまざまな声とスタイルでワークアウト指示を提供し、魅力的なフィットネスコンテンツを作成するのに役立ちます。この機能により、ライブプレゼンターを撮影することなくビデオを生成できます。
HeyGenはワークアウトビデオのカスタマイズオプションをどのように提供しますか？多言語サポートを含めて。
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと強力なビデオエディターを通じて、ワークアウトビデオのあらゆる側面を調整できる広範なカスタマイズオプションを提供します。また、複数の言語でナレーション、字幕、キャプションを生成することができ、フィットネスコンテンツをグローバルな視聴者向けの多言語ワークアウトとしてアクセス可能にします。
HeyGenはどのようにしてプロデューサーがフィットネスビデオをさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに対応させるのを助けますか？
HeyGenのプラットフォームには、アスペクト比のリサイズや多様なエクスポートオプションなど、フィットネスビデオをあらゆるソーシャルメディアプラットフォームに最適化するための基本的なツールが含まれています。字幕やキャプション、豊富なロイヤリティフリーのメディアライブラリなどの機能を活用して、さまざまなチャンネルでパフォーマンスの良い魅力的なフィットネスコンテンツを作成できます。