職場トレーニング: 魅力的なイントロビデオを作成
AIアバターを活用して、プロフェッショナルで魅力的な指導ビデオを簡単に作成し、魅力的なオンデマンド学習を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術部門でのスキルアップが必要な従業員向けに、新しいソフトウェア機能やプロセスを紹介する60秒の「指導ビデオ」を開発してください。このプロンプトは、効率的な「トレーニングビデオメーカー」を求める学習開発チーム向けです。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、明確な画面録画やアニメーションを特徴とし、正確で権威あるナレーションを提供します。HeyGenの強力な「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、指導テキストから直接魅力的なナレーションを生成しましょう。
会社の刷新されたミッションステートメントを紹介し、「カスタムブランディング」を強化し、統一されたチームスピリットを育む45秒の魅力的なビデオを制作してください。このコンテンツは、内部コミュニケーションとエグゼクティブリーダーシップ向けで、「プロフェッショナルなビデオ制作」を目指します。ビジュアル美学はシネマティックでインスパイアリングにし、高品質なストック映像と微妙な企業アニメーションをブレンドし、感動的なオーケストラのスコアで伴奏します。HeyGenの「AIアバター」を組み込んで、ブランドの一貫性を保ちながら人間味のあるメッセージを届けましょう。
職場の効率性に関する「日々のヒント」や一般的なタスクの「ステップバイステップチュートリアル」を提供する30秒のスナッピーなビデオをデザインしてください。このプロンプトは、「魅力的なトレーニングビデオ」を作成したいチームリーダーやマネージャーを対象としています。ビジュアルスタイルは明るくモダンにし、クイックカットとアニメーションを使用し、アップビートでエネルギッシュなサウンドトラックを使用します。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して、音声がオフの環境でも情報を明確に伝えることで、アクセシビリティを確保してください。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはテンプレートを使ってどのようにプロフェッショナルなビデオ制作を強化できますか？
HeyGenは、豊富なカスタマイズ可能なビデオテンプレートライブラリを活用して、魅力的なトレーニングビデオやその他のプロフェッショナルなビデオコンテンツを簡単に作成できるようにします。これらのテンプレートは、説得力のある指導ビデオや強力なイントロビデオの基盤として機能し、ビデオ編集プロセス全体を効率化します。
HeyGenはクリエイティブなビデオコンテンツのカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをすべてのビデオコンテンツ作成に組み込むことができます。これにより、職場トレーニングビデオから教育資料まで、すべてのコンテンツがカスタムブランディングと完璧に一致し、一貫したプロフェッショナルな外観を保ちます。
HeyGenは魅力的なトレーニングビデオのためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとリアルなボイスオーバー生成を活用して、トレーニングビデオを非常に魅力的にします。スクリプトからテキストをビデオに変換し、アニメーション効果を追加し、ストックメディアを統合することで、従業員のスキルアップやステップバイステップのチュートリアルをダイナミックで影響力のあるものにします。
HeyGenは包括的なトレーニングビデオメーカーとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なトレーニングビデオメーカーであり、効果的な職場トレーニングとオンデマンド学習のためのすべての必要なツールを提供します。画面録画から字幕やキャプションの追加まで、HeyGenはビデオ編集のワークフロー全体を簡素化し、高品質なトレーニングビデオを効率的に制作できるようにします。