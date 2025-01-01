新入社員の初日を記憶に残るものにするために、初期の「職場トレーニング」で使用する30秒の鮮やかな紹介ビデオを作成してください。HRやオンボーディングマネージャーを対象に、「魅力的なトレーニングビデオ」を制作し、強い第一印象を残すことを目指します。ビジュアルスタイルは現代的でエネルギッシュにし、明るい色とダイナミックなトランジションを使用し、アップビートなバックグラウンドトラックで補完します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルで歓迎的な体験を迅速に作り上げましょう。

ビデオを生成