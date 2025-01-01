ワークフォース教育ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングビデオを作成
AIアバターを使用して動的なプレゼンテーションを行い、ワークフォース教育を革新し、インタラクティブなビデオコンテンツを簡単に作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバーが新しい製品機能や複雑なプロセスを迅速に理解できるように設計された60秒の魅力的な説明ビデオを開発してください。この「説明ビデオ」プロンプトは、多様な「AIアバター」とダイナミックなモーショングラフィックスを特徴とする視覚的に豊かなプレゼンテーションを求めており、会話調のオーディオスタイルでサポートされ、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用してコンテンツ作成を効率化し、組織全体での「知識共有」を強化します。
顧客向けに、主要な製品の利点や基本的なチュートリアルを明るく、ステップバイステップのビジュアルと落ち着いた明確な指導音声で案内する30秒の説明ビデオを制作してください。このコンテンツは「指導コンテンツ」をよりアクセスしやすくすることを目的としており、HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して普遍的な理解を促進し、豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して視覚的な物語を豊かにし、すべてのユーザーにとって「教育をより効率的」にします。
マネージャーや人事専門家向けに、内部の「L&Dプログラム」や「ハイブリッドワークフォース」をサポートするためのベストプラクティスの更新を発表する、洗練された90秒の内部コミュニケーションビデオをデザインしてください。視覚スタイルは企業的でプロフェッショナルであり、シームレスなトランジションと権威あるが親しみやすい高品質のボイスオーバーを伴います。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保し、「ボイスオーバー生成」を利用して正確な音声配信を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenを使って、どのようにしてワークフォース向けの魅力的なトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenは直感的なワークフォース教育ビデオメーカーであり、プロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成できます。AIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、高品質で記憶に残る指導コンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはカスタム説明ビデオを作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、魅力的な説明ビデオを作成するための強力な機能を提供しており、シームレスなテキスト-ビデオ作成とAIによるボイスオーバー生成を含みます。ブランド管理と豊富なメディアライブラリを活用して、コンテンツを完全にカスタマイズできます。
HeyGenはL&Dプログラムや知識共有に効率的なソリューションですか？
もちろんです。HeyGenは指導コンテンツの迅速な制作を可能にし、知識共有を促進することでL&Dプログラムを大幅に効率化します。AIを活用したプラットフォームにより、教育がより効率的になり、貴重な時間とリソースを節約できます。
HeyGenは指導コンテンツの制作をどのように効率的かつ魅力的にしますか？
HeyGenは強力なAIアバターとテキスト-ビデオ機能を通じて、指導コンテンツの制作における効率と魅力を向上させます。プロフェッショナルなボイスオーバーと字幕を使用して、学習をより動的でアクセスしやすくします。