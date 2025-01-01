ワークフォース教育ビデオジェネレーター：今すぐトレーニングを強化
高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、効果的なトレーニングビデオと従業員オンボーディングコンテンツを簡単に制作します。
既存の従業員向けに、最近のポリシー変更に関する45秒のコンプライアンス研修更新ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで情報豊かかつ権威あるもので、画面上のテキストで重要な規則を強調し、明瞭でプロフェッショナルなナレーターを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ポリシー文書を効率的に魅力的な研修ビデオに変換し、正確な字幕/キャプションを付けてアクセシビリティを確保します。
部門間での知識共有を担当するL&Dチーム向けに、60秒のマイクロラーニングモジュールを想像してください。ビデオはダイナミックでイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、現代的な美学を持ち、熱意に満ちた魅力的な声で補完されます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、複雑な概念を簡単に理解できるコンテンツに簡単に組み立てる教育ビデオメーカー作品を迅速に作成します。
営業チームが新製品の特徴を潜在顧客に迅速に説明するための高インパクトな30秒のセールスイネーブルメントビデオを作成してください。ビジュアルは洗練されていてテンポが速く、製品デモを取り入れ、オーディオは説得力がありエネルギッシュなメッセージを届ける必要があります。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、AIアバターを統合して製品の利点を具現化し、リードジェネレーションに効果的なAIビデオジェネレーターソリューションを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な教育ビデオの作成を簡単にしますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとAIナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、魅力的なビデオコンテンツの作成を非常に簡単にします。その直感的なプラットフォームにより、誰でも教育ビデオメーカーになり、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenでトレーニングビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、フォントを組み込んでブランドの一貫性を維持できます。また、多様なAIアバターとL&D対応のテンプレートを活用して、ニーズに合わせたユニークで効果的なトレーニングビデオを作成できます。
HeyGenはどのような既存のコンテンツを動的なビデオに変換できますか？
HeyGenは多用途なビデオ作成ツールで、PowerPointプレゼンテーションやPDFドキュメントなどの既存の資料を動的なビデオコンテンツに変換できます。この機能により、貴重な情報を魅力的な説明ビデオや研修コースに簡単に再利用するプロセスが効率化されます。
HeyGenはグローバルな労働力向けのビデオ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語コンテンツの作成を可能にし、グローバルな労働力にとって重要です。高度なAIナレーションと字幕生成により、さまざまな言語でトレーニングビデオや従業員オンボーディングビデオを簡単に制作し、より広いリーチとアクセシビリティを確保できます。