ワークフォース開発ビデオジェネレーターでトレーニングを向上
AIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成し、複雑な概念をチームのために明確で共有可能な知識に変換します。
既存の社員向けに、新しいソフトウェア機能の更新を効率的に共有する60秒のトレーニングビデオを開発してください。ビジュアルはクリーンで教育的であり、画面録画とスクリプトからの明確なテキストビデオを使用し、アクセシビリティのために字幕を強化し、効果的な知識共有を確保します。
HRマネージャーやL&Dプロフェッショナルをターゲットにした30秒の魅力的なプロモーションビデオをデザインし、私たちのワークフォース開発ビデオジェネレーターがコンテンツ作成をどのように簡素化するかを強調します。ビジュアル的にはダイナミックでプロフェッショナルであり、多様なテンプレートとシーンを利用し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してさまざまな教育リソースを効果的に示します。
グローバルチーム向けに、AIビデオジェネレーターの多言語コンテンツ作成の力を示す40秒のショーケースビデオを制作してください。ビジュアルデザインは洗練されており、グローバルに代表されるもので、AIアバターを使用して複数の言語でメッセージを届け、さまざまなプラットフォームに対応するためのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、多様なオーディエンスに対応します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして創造的な魅力を持つビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供することで、ユーザーが魅力的なビデオを簡単に制作できるようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に統合し、すべてのコンテンツで創造的な一貫性を確保できます。
HeyGenがトレーニングに効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを活用し、テキストをビデオにシームレスに変換することで、トレーニングビデオのための強力なAIビデオジェネレーターとして際立っています。これにより、複雑な編集なしで高品質な教育リソースを迅速に作成できます。
HeyGenは多言語ビデオの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なナレーション生成機能と自動字幕を通じて多言語ビデオの生成をサポートしています。これにより、コンテンツが効果的にグローバルなオーディエンスに届きます。
HeyGenはワークフォース開発ビデオジェネレーターとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターとシンプルなテキストビデオプロセスを使用して、影響力のある社員オンボーディングビデオや知識共有コンテンツを作成するための理想的なワークフォース開発ビデオジェネレーターです。