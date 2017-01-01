ワークフォース開発ビデオジェネレーターでトレーニングを向上

AIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成し、複雑な概念をチームのために明確で共有可能な知識に変換します。

新入社員向けに、会社の文化や重要な初期ステップを紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で親しみやすく、ブランドカラーと熱意あるナレーション生成を特徴とし、AIアバターが重要な情報を案内することで、社員のオンボーディングビデオを歓迎する体験にします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の社員向けに、新しいソフトウェア機能の更新を効率的に共有する60秒のトレーニングビデオを開発してください。ビジュアルはクリーンで教育的であり、画面録画とスクリプトからの明確なテキストビデオを使用し、アクセシビリティのために字幕を強化し、効果的な知識共有を確保します。
サンプルプロンプト2
HRマネージャーやL&Dプロフェッショナルをターゲットにした30秒の魅力的なプロモーションビデオをデザインし、私たちのワークフォース開発ビデオジェネレーターがコンテンツ作成をどのように簡素化するかを強調します。ビジュアル的にはダイナミックでプロフェッショナルであり、多様なテンプレートとシーンを利用し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してさまざまな教育リソースを効果的に示します。
サンプルプロンプト3
グローバルチーム向けに、AIビデオジェネレーターの多言語コンテンツ作成の力を示す40秒のショーケースビデオを制作してください。ビジュアルデザインは洗練されており、グローバルに代表されるもので、AIアバターを使用して複数の言語でメッセージを届け、さまざまなプラットフォームに対応するためのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、多様なオーディエンスに対応します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ワークフォース開発ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したビデオ生成で、魅力的なトレーニングビデオ、社員オンボーディングコンテンツ、教育リソースを効率的に作成します。

1
Step 1
コンテンツスクリプトを作成
トレーニングスクリプトをジェネレーターに貼り付けます。私たちのプラットフォームは、テキストをビデオに変換するジェネレーターを利用して、書かれたコンテンツから教育リソースを生き生きとさせます。
2
Step 2
AIアバターを選択
トレーニング資料を提示するために、多様なAIアバターから選択します。これらのバーチャルプレゼンターは、複雑な情報をより魅力的で親しみやすいものにします。
3
Step 3
ブランディングと強化を追加
ロゴやカラーを含む会社のブランディングコントロールを適用し、すべての社員オンボーディングビデオがブランドアイデンティティに一致するようにします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
高品質のトレーニングビデオを最終化し、エクスポートして配信の準備をします。さまざまなプラットフォームに最適化するために、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、シームレスな知識共有を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを明確化

.

複雑な技術的または専門的な知識を、理解しやすく魅力的なビデオ形式に変換し、ワークフォース全体での理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして創造的な魅力を持つビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供することで、ユーザーが魅力的なビデオを簡単に制作できるようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に統合し、すべてのコンテンツで創造的な一貫性を確保できます。

HeyGenがトレーニングに効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを活用し、テキストをビデオにシームレスに変換することで、トレーニングビデオのための強力なAIビデオジェネレーターとして際立っています。これにより、複雑な編集なしで高品質な教育リソースを迅速に作成できます。

HeyGenは多言語ビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは高度なナレーション生成機能と自動字幕を通じて多言語ビデオの生成をサポートしています。これにより、コンテンツが効果的にグローバルなオーディエンスに届きます。

HeyGenはワークフォース開発ビデオジェネレーターとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターとシンプルなテキストビデオプロセスを使用して、影響力のある社員オンボーディングビデオや知識共有コンテンツを作成するための理想的なワークフォース開発ビデオジェネレーターです。