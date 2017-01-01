ワークフォースコミュニケーションビデオジェネレーター：従業員のエンゲージメントを向上
あなたのワークフォースのために魅力的なビジュアルコンテンツを作成します。テキスト-to-ビデオ生成を活用して、内部コミュニケーションとトレーニングを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のオンボーディング中に会社の主要な価値観とプロセスを紹介する、2分間のわかりやすい動画モジュールを開発します。ビジュアルスタイルは明るくイラスト的で、温かみのある情報豊かなナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな外観を迅速に組み立て、アクセシビリティのために字幕/キャプションを含めます。
リモートチームコミュニケーションのための45秒の簡潔な会社発表を制作し、最近の成果や今後のイベントを強調します。動画はメディアライブラリ/ストックサポートからのインスピレーションを与えるストック映像と熱意あるナレーションを備えたダイナミックなビジュアルスタイルを持ちます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、すべての従業員に効果的に届けます。
技術チーム向けに複雑な技術更新やプロジェクトのマイルストーンを説明する1分30秒の動画を作成し、明確なデータビジュアライゼーションを含むモダンで正確なビジュアル美学を利用します。権威あるAIアバターがコンテンツを提供し、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて一貫した用語を示し、AIが複雑なストーリーテリングを効果的に処理する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部コミュニケーションのためのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なインターフェースを使用してテキスト-to-ビデオ生成を可能にし、チームが広範なデザインスキルを必要とせずに内部コミュニケーションのための魅力的なビジュアルコンテンツを迅速に作成できるようにします。
HeyGenはグローバルワークフォースコミュニケーションのためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは高度なAIアバターと多言語ボイスオーバーを活用して、グローバルなワークフォースのための魅力的なビデオコンテンツを作成します。この技術的な能力により、メッセージが多様なチームに響き渡り、内部コミュニケーションを瞬時に影響力のある体験に変えます。
HeyGenはAI生成ビデオに会社のブランディングを統合できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのAI生成ビデオに会社のブランディングをシームレスに統合できます。ロゴや好みの色でビデオテンプレートをカスタマイズし、一貫した会社発表と従業員エンゲージメント資料を確保します。
HeyGenはスケーラブルな従業員トレーニングビデオの制作をどのように支援しますか？
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を容易にし、ビジュアル生成とストーリーテリングの多くの複雑な側面を自動化します。これにより、明確なナレーションと説明的なビジュアルを備えたスケーラブルで効果的な従業員トレーニングモジュールの制作が可能になり、従来の制作努力を大幅に削減します。